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Продолжаются традиционные субботние «прямые линии» с представителями региональной и местной власти

11.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Продолжаются традиционные субботние «прямые линии» с представителями региональной и местной власти
Продолжается еженедельное проведение Брестским облисполкомом и Пинским райисполкомом «прямых телефонных линий».

12 октября с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Андреем Анатольевичем Клецем по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и др. Вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – (8-0162) 21-31-21.

* * *

12 октября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет заместитель председателя Пинского райисполкома Владимир Павлович Петько.

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