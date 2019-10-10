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Субботние «телефонные линии» республиканских органов государственного управления

11.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Субботние «телефонные линии» республиканских органов государственного управления
В субботу, 12 октября, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам.

Государственный орган ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Константинович Оксана Валерьевна,
заместитель Министра		 8 (017) 327-61-21
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь		 Костюков Игорь Анатольевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 327-21-80
Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Маткин Олег Владимирович,
начальник Департамента исполнения наказаний, генерал-майор		 (8 017) 225-17-14
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь		 Смирнов Виталий Алексеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-19-00
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь		 Жукова Наталья Павловна,
заместитель Министра –
Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь		 8 (017) 222-69-97
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь		 Евдоченко Андрей Александрович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 327-29-22
Министерство информации
Республики Беларусь		 Карлюкевич Александр Николаевич,
Министр		 8 (017) 203-92-31
Министерство культуры
Республики Беларусь		 Бондарь Юрий Павлович,
Министр		 8 (017) 203-75-74
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-46-09
Министерство обороны
Республики Беларусь		 Потапенко Сергей Владимирович,
заместитель Министра, генерал-майор		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Рудый Сергей Валентинович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-94-81
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь		 Муквич Владимир Валерьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 229-79-00
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Болотов Игорь Владимирович,
заместитель Министра		 8 (017) 229-35-90
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь		 Худык Андрей Павлович,
Министр		 8 (017) 200-66-20
Министерство промышленности
Республики Беларусь		 Огородников Александр Сергеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 330-04-94
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь		 Нестерович Сергей Анатольевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь		 Хотько Анатолий Николаевич,
Министр		 8 (017) 327-69-27
Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь		 Грицевич Виталий Валерьевич,
заместитель директора Департамента по туризму		 8 (017) 200-43-95
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь		 Александрович Наталья Николаевна,
заместитель Министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь		 Лобович Андрей Валентинович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 309-93-00
Министерство финансов
Республики Беларусь		 Татаринович Владислав Викентьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики
Республики Беларусь		 Матусевич Дмитрий Феофанович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-05-03
Министерство энергетики
Республики Беларусь		 Прудникова Ольга Филипповна,
заместитель Министра		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции
Республики Беларусь		 Слижевский Олег Леонидович,
Министр		 8 (017) 306-37-28
Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Гаев Андрей Анатольевич,
Председатель		 8 (017) 284-67-72
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Косовский Андрей Аркадьевич,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 284-07-62
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь		 Осмола Ирина Ивановна,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 233-52-13
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь		 Лаппо Анатолий Петрович,
Председатель, генерал-майор		 8 (017) 327-01-76
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь		 Свирид Николай Анатольевич,
заместитель Председателя		 8 (017) 218-90-00
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь		 Кухаревич Елена Ивановна,
заместитель Председателя		 8 (017) 368-20-69

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь.

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