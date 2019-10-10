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Более 2,5 миллиона рублей выделено в Пинском районе на ремонт местных дорог
11.10.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Вопрос ремонта местных дорог подняла жительница пригородной деревни Пинковичи. Женщина рассказала, что в районе новой застройки сейчас гравийная дорога. Местные жители просят заасфальтировать этот участок. Заявительнице пояснили, что вопрос необходимо решать в комплексе со строительством в населенном пункте железнодорожного переезда с участием Белорусской железной дороги. В краткосрочной перспективе эти работы выполнить не получится. Что касается автобусного сообщения, Анатолий Маркевич поручил проработать возможность увеличения частоты их движения в Пинковичи.
В Пинском районе в этом сезоне уже обновили почти 15 км дорог местного значения. На текущий ремонт направлено около Br1,2 млн, еще более Br1,4 млн — на капитальный ремонт.
На прием к помощнику Президента записались около 30 жителей Пинска и Пинского района. Также Анатолий Маркевич провел прямую телефонную линию. Людей волновали вопросы трудоустройства, улучшения жилищных условий, благоустройства. На большинство вопросов заявители получили ответы на месте, решение отдельных проблем взято на контроль.
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