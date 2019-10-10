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Более 2,5 миллиона рублей выделено в Пинском районе на ремонт местных дорог

11.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Более 2,5 миллиона рублей выделено в Пинском районе на ремонт местных дорог
В Пинском районе в текущем году на ремонт местных дорог выделено около Br2,6 млн. Такая информация прозвучала сегодня во время приема граждан в Пинске помощником Президента — инспектором по Брестской области Анатолием Маркевичем.

Вопрос ремонта местных дорог подняла жительница пригородной деревни Пинковичи. Женщина рассказала, что в районе новой застройки сейчас гравийная дорога. Местные жители просят заасфальтировать этот участок. Заявительнице пояснили, что вопрос необходимо решать в комплексе со строительством в населенном пункте железнодорожного переезда с участием Белорусской железной дороги. В краткосрочной перспективе эти работы выполнить не получится. Что касается автобусного сообщения, Анатолий Маркевич поручил проработать возможность увеличения частоты их движения в Пинковичи.

«По любому региону анализируется ситуация, какие населенные пункты и связь между ними требуют первоочередного внимания. Исходя из этого составляется комплексный план ремонта дорог. В большинстве районов Брестской области такие планы есть, согласно им работают местные власти. Хотя проблем, конечно, больше, например, связанных с недофинансированием. Тем не менее нужно изыскивать возможности, чтобы максимально подходить к решению возникающих вопросов», — подчеркнул Анатолий Маркевич.

В Пинском районе в этом сезоне уже обновили почти 15 км дорог местного значения. На текущий ремонт направлено около Br1,2 млн, еще более Br1,4 млн — на капитальный ремонт.

На прием к помощнику Президента записались около 30 жителей Пинска и Пинского района. Также Анатолий Маркевич провел прямую телефонную линию. Людей волновали вопросы трудоустройства, улучшения жилищных условий, благоустройства. На большинство вопросов заявители получили ответы на месте, решение отдельных проблем взято на контроль.

«Такая форма работы с гражданами очень эффективна. Нерешаемых проблем не бывает. Стараемся не затягивать рассмотрение того или иного вопроса: человек должен понимать, как его обращение будет рассматриваться и какое решение будет найдено. Кому-то нужно уделить больше внимания, более детально разобраться с проблемой, — сказал Анатолий Маркевич. — Местные власти решают большинство вопросов, но некоторые из них требуют более тщательного подхода, например, благоустройство улиц и дорожной сети».

По информации БелТА.

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