Федор Менча: в планах участие в турнире Мистер Олимпия в Лас-Вегасе

Источник материала: Новости Волковыска

С 4 по 6 октября в Екатеринбурге проходил 8-й традиционный фестиваль силовых видов спорта «Золотой тигр». В соревнованиях приняли участие около 3 тысяч спортсменов в 50 видах спорта из пятнадцати стран.

В рамках фестиваля состоялся международный конкурс фитнес-моделей «Golden Tiger Universe», участником которого стал наш земляк-бодибилдер - трехкратный кратный чемпион Беларуси и вице-чемпион мира Федор Менча.





Федор успешно выступил на помосте, завоевав две награды: первое место в своей возрастной категории «Юниоры» и второе в тяжелом весе в категории «Мужчины».

Федор Менча:

Турнир прошел на ура! Сейчас это один из первых моих стартов в этом соревновательном сезоне. Впереди меня ожидают еще два месяца напряженных соревнований и улучшений формы. На прошедшем турнире я был отмечен организаторами как сильнейший атлет в плане работы и с публикой и подаче и бодибилдинга в целом. Я пропагандирую развитие тела в классических пропорциях из 70-80-х годов прошлого века, так называемую золотую Эру Бодибилдинга! Ближайшие Старты - чемпионат Беларуси в Минске 29 октября, чемпионат России 2 ноября в Москве, там же Кубок Мира 3 ноября, чемпионат мира в литовском Каунасе 16 ноября и IFBB PRO QUALIFIER 30 ноября в Москве. Это самый сильный турнир за последнее время в СНГ, на нем соберутся сильнейшие атлеты со всего мира, чтобы побороться за призы, а также самое важное - статус Профессионала IFBB, который позволит впоследствии попасть мне на турнир Мистер Олимпия в Лас-Вегас! Сейчас я являюсь одним из самых молодых спортсменов-претендентов на титул и намерен бороться за него до конца. Хочу выразить большую благодарность своим близким, родителям, жене и моим главным мотиваторам в жизни – детям - Серафиму, Семёну, Лёше и Доченьке Полине! Я стараюсь для них. Скажу так - один Бог и близкие видели, как сложно нам все дался этот жизненный этап. Но мы команда и движемся вместе!







