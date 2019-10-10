Источник материала: Новости Волковыска

В рамках 21-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2019» Якутия заключила Соглашение между Волковысским ОАО «Беллакт» и ОАО «Туймаада-Агроснаб». Документ подписан в области оптимизации и производства питания для детей разных возрастных категорий, проживающих в условиях Крайнего Севера.

«В рамках Соглашения предусмотрено взаимовыгодное сотрудничество в исследовательской, технологической и производственной сфере. Принимая во внимание опыт производства молочных продуктов для детей раннего возраста на детском молочном комбинате г. Якутска, обширный опыт производства сухих адаптированных молочных смесей для детей здоровых и с особыми диетическими потребностями, продуктов прикорма, имеющийся у Волковысского ОАО «Беллакт» и важность укрепления партнерских отношений сегодня мы заключили двустороннее соглашение», - отметил генеральный директор ОАО «Туймаада-Агроснаб» Николай Алексеев.