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В соцсетях копируют героев Marvel, и у людей отлично получается! Посмотрите, как им это удается
Источник материала: Tut.by
В социальных сетях новый челендж, и его смысл заключается в том, чтобы скопировать эффектные позы героев Marvel. Участники челленджа делают это по-настоящему впечатляюще с помощью очень простого трюка. Посмотрите, что у них получается.
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