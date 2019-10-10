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В соцсетях копируют героев Marvel, и у людей отлично получается! Посмотрите, как им это удается

11.10.2019 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В социальных сетях новый челендж, и его смысл заключается в том, чтобы скопировать эффектные позы героев Marvel. Участники челленджа делают это по-настоящему впечатляюще с помощью очень простого трюка. Посмотрите, что у них получается.

 
 
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