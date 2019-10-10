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Россия о позиции Беларуси по поводу налогового маневра: Нельзя потерять то, что тебе не принадлежит
11.10.2019 16:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов прокомментировал позицию Минска относительно потерь белорусской стороны в результате налогового маневра России в нефтяной сфере.
Как он пояснил
«Странное рассуждение министра финансов Беларуси. Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит. Так называемые потери бюджета Белоруссии из-за изменения российского законодательства (налогового маневра – ред.) не относятся к существующим обязательствам России перед республикой, в том числе финансовым», – сказал он.
Ранее Ермолович заявил, что Беларусь потеряет примерно 800 млн долларов за два года в результате налогового маневра России.
В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового маневра.
В июне заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина заявила, что экономика Беларуси за пять месяцев 2019 года потеряла от российского налогового маневра в нефтяной сфере около 130 млн долларов.
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Пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов прокомментировал позицию Минска относительно потерь белорусской стороны в результате налогового...
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