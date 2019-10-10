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Инфляция в Беларуси в сентябре составила 0,5 процента

11.10.2019 17:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Инфляция в Беларуси в сентябре составила 0,5 процента

Потребительские цены в Беларуси в сентябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,5%, с начала года инфляция составила 3,4%, говорится в сообщении Национального статистического комитета.

Продовольственные товары за сентябрь по сравнению с августом подорожали на 0,1% (с начала года – на 2,2%). Цены на непродовольственные товары увеличились по сравнению с августом на 0,9% (с начала года – на 3,2%). Услуги за первый осенний месяц подорожали на 0,6% (с начала года – на 5,8%).

 
 
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Потребительские цены в Беларуси в сентябре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,5%, с начала года инфляция составила 3,4%, говорится в сообщении...
 
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