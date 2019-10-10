Синоптики предупреждают о сильном ветре

Завтра, 12 октября, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении.

Сильный ветер ожидается по всей Беларуси, в том числе и в Минске (до 18 м/с), сообщили в МЧС.

Кроме того, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, на севере страны дожди. Температура минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +11..+17°С, по юго-западу +18..+20°С.

В воскресенье в Беларуси будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер порывистый, ночью местами на северо-востоке сильный порывистый. Температура ночью +7..+12°С, днем +12..+21°С.