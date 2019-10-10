«Савецкае Палессе» — победитель творческого конкурса «Крепка семья — крепка держава» среди региональных СМИ

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Победителей республиканского творческого конкурса «Крепка семья — крепка держава» наградили сегодня в Минске в Доме прессы.

Всего было подано 97 заявок от 81 редакции (7 республиканских и 63 региональных печатных СМИ, 4 республиканских и 7 региональных электронных СМИ).

По решению жюри, победителями конкурса в номинации «Лучшие материалы в печатных республиканских СМИ» стали редакция газеты «Знамя юности» (за цикл материалов под рубриками «Дела семейные», «Счастливы вместе») и редакция газеты «Минский курьер» (серия материалов семейной тематики «Мужская команда», «Папины советы» и др.).

В номинации «Лучшие материалы в печатных региональных СМИ» отмечены редакции городских газет «Витьбичи» и «Вечерний Витебск», ганцевичской районной газеты «Савецкае Палессе».

Лучшими материалами в телевизионных и радиовещательных республиканских СМИ названы серии репортажей программ «Панорама» и «Новости» Агентства телевизионных новостей Национальной государственной телерадиокомпании корреспондента Светланы Черновой и материал «Истории трудовых династий, у которых более 130 лет стажа на семью» творческой группы ЗАО «Второй национальный канал». А среди региональных электронных СМИ победили телерадиокомпания «Могилев» и КУП «Гомельское городское радио» (радиопроект «День красоты для мам»).

Также в конкурсе выиграли фотоматериалы Людмилы Смоляковой из Костюковичской районной газеты «Голас Касцюкоўшчыны» и Ирины Громыко из гомельской районной газеты «Маяк».

По информации БЕЛТА.

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