Поздравление коллег, заслуженные награды и концерт-путешествие. Торжественное мероприятие ко Дню работников культуры прошло в Гродно

Источник материала: Вороновская газета

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Со всей области на большой праздничный концерт и торжественное мероприятие приехали те, кто сам как никто умеет создавать праздник в самом широком смысле этого слова. Будь то фестиваль, выставка, презентация книги или мастер-класс. Это люди самых разных профессий: библиотекари, музыканты, ремесленники, писатели, художники, артисты, работники музеев, киносети и многие другие. Торжественную церемонию начали музыкально-хореографическим посвящением одному из самых значимых для всех жителей Принеманья событию – юбилею Гродненской области.









– Каждый год особенный, нынешний отмечен тремя знаковыми мероприятиями, которые проходили в области. Это 75-летие со дня образования области, 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и День письменности в Слониме. А сколько праздников, фестивалей районного, регионального масштаба – более тысячи мероприятий уже прошло в этом году. И это – ваш вклад в развитие области, – обратился к присутствующим председатель областного Совета депутатов Игорь Жук. – Говорят, культура не приносит большим дивидендов. Я с этим не соглашусь. Ведь вы сохраняете наше наследие, развиваете традиции, привлекаете гостей. В том числе от вашей работы зависит развитие туристического потенциала. Вы действительно прославляете Гродненщину, делаете много, чтобы она была интересна и нам самим, и нашим гостям.

В лице присутствующих в зале Игорь Жук поздравил всех работников сферы культуры и вручил награды самым заслуженным. Первой на сцену вышла известная гродненская исполнительница, артистка областной филармонии, покорившая сцену Славянского базара Алина Чижик. За пропаганду белорусского вокального искусства и активную концертно-творческую деятельность ей вручена благодарность министра культуры Беларуси. Искренними аплодисментами зрители встречали всех награждаемых коллег. Почетными грамотами облисполкома отмечены актриса драмтеатра Елена Красикова, учитель Мостовской ДШИ Галина Мишурина, директор Ивьевского центра культуры и досуга Светлана Ракеть.







Заместителю директора библиотеки имени Карского Марине Игнатович, заведующему Старо-Василишковского клуба-музея Щучинского района Владимиру Сенютю вручены благодарности председателя облисполкома. Почетной грамотой областного Совета депутатов награждена преподаватель колледжа искусств Наталья Викунья-Арриетта, грамотой областного Совета депутатов отмечен директор музыкального театра «Рада» Руслан Милай.





Петр Мазюк, учитель Поречской ДМШИ Гродненского района, и Нина Хлистовская, ведущий экономист отдела культурно-просветительной работы, искусств и учебных заведений управления культуры облисполкома, награждены благодарственным письмом областного Совета депутатов.

Также целая плеяда сотрудников сферы культуры награждена почетными грамотами управления культуры облисполкома. Их вручила и поздравила присутствующих начальник управления культуры облисполкома Елена Климович. Особенно она поблагодарила тех, кто в этот праздничный день находится за кулисами, на рабочем месте. С той лишь разницей, что на этот раз главные зрители – их коллеги.









За профессионализм и пример будущим поколением поблагодарила ветеранов сферы культуры председатель областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Иванова. А молодым сотрудникам пожелала продолжать и приумножат культурные традиции области.

















Праздничный концерт стал своего рода путешествием по тем мероприятиям, которые прошли в этом году на Гродненщине во всех районах. Фотографии напоминали, как это было и сколько всего замечательного подготовили для зрителей работники культуры, а музыкальные и хореографические композиции помогали вновь ощутить их атмосферу. Это мероприятия ко Дню Победы, исторической направленности, обрядовые праздники, праздники городов, новогодние, детские, для пожилых.













Завершился концерт своего рода «гимном» работников культуры, который как нельзя лучше описывает их работу – песней «Сёння ў нашай хаце свята». Ее исполнили всем залом.

О значимых проектах и открытиях этого года, свершившихся и будущих, рассказали представители сферы культуры Гродненщины.

Лидия Мальцева, директор областной научной библиотеки имени Карского:

– В этом году мы начали новый творческий проект «Пазнай свет праз кнігу». В его рамках проходят недели национальных книг – американской, французской, шведской. В ноябре всех приглашаем на недели немецкой и польской книги. На этих мероприятиях представляем все лучшие достижения культуры народов, приглашаем представители дипмиссиий. Культура стран обычно представлена очень разнопланово и интересно. Шведское посольство, к примеру, привозило в Гродно свою выставку, выступала у нас писательница из Франции. Таким образом наши читатели могут познакомиться с культурой, литературой и традициями разных народов.





Сергей Жилик, методист Ошмянского центра культуры:

– Этот год был наполнен теми работами, которые выполнялись в Гольшанском замке – знаковом для региона объекте. Мы завершили наружную отделку восстановленной башни, смонтировали лестницы для подъема на смотровую площадку. Внешне башня фактически приобрела законченный вид. Сейчас приступаем к внутренней отделке. Также в ближайших планах – благоустройство территории, создание визит-центра. Наша итоговая цель – музеификация северной башни и создание там экспозиции.





Екатерина Маскалевич, директор Ивьевского музея национальных культур:

– Нашему музею исполняется 10 лет, и к этой дате будет приурочено открытие экспозиционного зала «Белорусские евреи». Мы отказались от классической экспозиции с предметами за стеклянными витринами. Там будут интерактивные фотозоны, диорама улицы Бернардинской, это нынешняя Карла Маркса, а также воссозданный по фотографиям интерьер «Стена Ивьевской синагоги».

Николай Бондарчук, художник, председатель областного отделения Белорусского союза художников:

– В этом году увидело свет совершенно уникальное издание «Художественный образ Гродненщины». Книга, которая представляет работы 72 участников нашего областного отделения Белорусского союза художников. Здесь и наши современники, и те, кого уже нет в живых, но кто оставил значимый след в истории искусства Гродненщины и страны в целом. Мы оказали дань уважения старшему поколению и не забыли про молодых.

Олег Рыбак, заместитель директора Гродненского государственного музея истории религии:

– Сегодня музеи должны выйти за привычные рамки, и мы работаем в этом направлении. У нас реализуются два проекта в рамках трансграничного сотрудничества: «Культурное наследие по обе стороны границы» и «Продвижение исторического и культурного наследия на пограничье посредством внедрения инноваций в музеях». Закупаем музыкальное оборудование для проведения различных мероприятий и концертов, осветительное оборудование для выставок, современные витрины с климат-контролем. Также работаем над совместными проектами, выставками с музеями Литвы, Польши, России.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: Яна ХВЕДЧИНА https://grodnonews.by/