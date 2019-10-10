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Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме

11.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме

Накануне Дня матери в облисполкоме прошел торжественный прием женщин. Первые поздравления с предстоящим праздником получили более двадцати женщин Принеманья, которые, расставляя жизненные приоритеты в сторону главного – семьи, дали путевку в жизнь пятерым и более детям, согрели родительской заботой тех, кто в силу жизненных обстоятельств оказался лишен ее, подарили региону и стране людей, которые внесли весомый вклад в развитие Беларуси, талантливых спортсменов и даже героев.

Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме
Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме

Участниц приема, а в их лице и всех матерей Гродненщины поздравил с праздником председатель облисполкома Владимир Кравцов.

Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме

– В стране высоко ценится и почитается нелегкий труд матери. Много внимания уделяется охране материнства и детства. Сегодня существует более десятка видов государственной поддержки семей. С 2015 года, например, в регионе было принято около 9 тысяч решений о начислении семейного капитала. Всего на Гродненщине 40 тысяч детей сегодня воспитываются почти в 13 тысячах многодетных семей. В области успешно решается задача по обеспечению таких семей в течение года жильем. Только в этом году планируем построить жилье более чем для 1,3 тысячи многодетных семей, – отметил Владимир Кравцов.

Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме
Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме

Теплые слова и пожелания адресовали матерям помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий.

Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме

Во время торжественного приема были вручены ордена Матери женщинам, воспитывающим пять и более детей. В Гродненской области с 1996 года этой награды удостоены уже более тысячи женщин. Среди них и Мария Гуштын – мама семерых детей из Свислочи. Ее средний сын Александр Гуштын в этом году стал призером II Европейских игр по вольной борьбе.

Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме

– Никогда не смотрю за выступлениями сына – очень волнуюсь и уверена, что это может ему помешать. О результатах узнаю после, но в Минске в этом году его поддерживали братья и сестры. Для многих из них, кстати, борьба – общее увлечение: дочь Яна, например, мастер спорта, а сын Евгений кандидат в мастера. У нас дружная семья, и я уверена, что дети не забирают силы у мамы, а наоборот помогают всегда чувствовать себя нужной, любимой, – поделилась Мария Гуштын.

Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме

Каждая из женщин в зале торжественного приема справедливо уверена в исключительной «самости» своих детей. И причина на всех одна – они мамы. С сыном Жанны Пивень из Новогрудского района заочно знакомы многие жители областного центра. Портрет этого 17-летнего юноши с июля этого года дополняет областную Доску почета. В прошлом году Борис спас из ледяной воды тонувшую женщину, и за этот подвиг указом Президента удостоен медали «За спасенную жизнь».

Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме
Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме

Еще одна мама в зале Галина Трипуть может сбиться со счета, перебирая «отметки» спортивных заслуг сына – медали, кубки, дипломы. Имя Александра Трипутя – чемпиона и неоднократного призера Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по инваспорту – в этом году занесено в Книгу Славы Гродненской области.

Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме

Среди гостей нынешней встречи – мамы, которые благодаря профессиональному становлению детей всегда в курсе всех событий страны и региона. Сын Анны Константиновны Эйсмонт из Гродненского района сегодня возглавляет Национальную государственную телерадиокомпанию Беларуси, а Нины Кононовны Сухоруковой из Мостов – издательский дом «Звязда». Обе женщины вырастили троих детей и с одинаковыми чувствами и любовью наблюдают за судьбой каждого из них, всегда с нетерпением ждут поводов, когда вся семья может собраться вместе. Для Нины Кононовны такой повод настанет в ближайшие дни не только потому, что вот-вот придет пора принимать поздравления уже взрослых детей с Днем матери. Как раз накануне торжественного приема в облисполкоме она справила 75-летний юбилей.

Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме
Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме
Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме
Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме
Женщины из всех районов области стали участницами торжественного приема ко Дню матери в облисполкоме

Все приглашенные на торжественный прием получили подарки. Дополнили праздничное настроение юные вокалисты, в каждом их выступлении звучали теплые слова о маме. Интересно, что один из таких музыкальных подарков был адресован всему залу и вместе с тем всего одному самому дорогому человеку – участнице торжественного приема Светлане Скороль из Ошмян. Ее сын Артем всего несколько дней назад успешно представил нашу страну за океаном. Он выступал на Всемирном фестивале языка и культуры в Техасе и Калифорнии, но в родных Ошмянах и далеко за их пределами многие знают его как призера детского музыкального конкурса «Витебск» на «Славянском базаре» и лауреата Специального фонда Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко по поддержке талантливой молодежи.

Екатерина МОТЕВИЧ
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Накануне Дня матери в облисполкоме прошел торжественный прием женщин. Первые поздравления с предстоящим праздником получили более двадцати женщин Принеманья,...
 
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