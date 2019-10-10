Погода на выходные и начало недели: до +20°С

Источник материала: Новости Дзержинска

До 20 градусов тепла ожидается по югу Беларуси в выходные.

В субботу, 12 октября, атлантический циклон, который будет смещаться севернее Беларуси, обусловит ветреную погоду. Преимущественно по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории республики ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля. Днем будет 11-18 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 20.

В воскресенье, 13 октября, погода начнет улучшаться, кратковременные дожди пройдут лишь в отдельных районах страны. Ночью местами сохранится порывистый ветер, днем он ослабеет. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов выше нуля. Днем будет 11-18 градусов тепла, по югу - до плюс 20.

В понедельник, 14 октября, будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - 15-22 градуса тепла.

Во вторник, 15 октября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по Беларуси ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля. Днем будет 15-22 градуса тепла, по северо-востоку - плюс 12-14.





