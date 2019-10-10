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«Для чего мы платим за дороги, если от этих дорог такой ущерб?» Грузоперевозчик о ситуации на М1

11.10.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Наш читатель Дмитрий рассказал корреспонденту Onliner, что работает в сфере грузоперевозок около 15 лет. То есть многое видел человек. Но состояние главной транспортной артерии страны — трассы М1 (БрестМинск — граница России), а также то, как там ведутся ремонтные работы, заставило его говорить об убытках.

«Для чего мы платим за дороги, если от этих дорог такой ущерб?» Грузоперевозчик о ситуации на М1

Ремонт на М1

В темное время суток грузовой микроавтобус двигался по трассе М1 в направлении Москвы. Инцидент произошел недалеко от Борисова.

— На участке ремонтных работ, который не был обозначен, машина влетела в огромную яму. Результат — разбиты три колеса. И я знаю, что в такую ситуацию попала не только моя машина, но и несколько других, — сообщил Дмитрий.

«Для чего мы платим за дороги, если от этих дорог такой ущерб?» Грузоперевозчик о ситуации на М1

«Для чего мы платим за дороги, если от этих дорог такой ущерб?» Грузоперевозчик о ситуации на М1

«Для чего мы платим за дороги, если от этих дорог такой ущерб?» Грузоперевозчик о ситуации на М1

На фото видно, что крайняя левая полоса фактически непригодна для передвижения. На правой стороне дороги уложен свежий асфальт. На место вызвали ГАИ, инспекторы все осмотрели, выдали справку.

«Для чего мы платим за дороги, если от этих дорог такой ущерб?» Грузоперевозчик о ситуации на М1

«Для чего мы платим за дороги, если от этих дорог такой ущерб?» Грузоперевозчик о ситуации на М1

— Нам сказали обращаться в организацию, которая ведет ремонтные работы, либо же идти в суд, — говорит собеседник. — Только в 4 утра сами сотрудники ГАИ обозначили места проведения ремонтных работ. У меня вопрос: неужели это нельзя было сделать заранее? Мы платим дорожные сборы, платим за дороги — для чего? Поездка по платной трассе вышла себе же в ущерб — это нормально?

«Для чего мы платим за дороги, если от этих дорог такой ущерб?» Грузоперевозчик о ситуации на М1

Что делать в подобных случаях

Ранее юристы уже рассказывали Onliner, как действовать водителям, если из-за дефектов дорожного полотна автомобили получили повреждения. Есть основания рассчитывать на компенсацию, хоть обязательная страховка, так называемая автогражданка, такой ущерб, конечно же, не покрывает, а каско оформлено не у всех.

Придется обращаться в организацию, в ведении которой находится конкретный участок дороги. Для того чтобы подготовить требования, нужно в первую очередь зафиксировать повреждения, нанесенные автомобилю, время и место, где произошел инцидент, сфотографировать яму, куда наехала машина. Самый верный способ в такой ситуации — вызвать ГАИ.

«Для чего мы платим за дороги, если от этих дорог такой ущерб?» Грузоперевозчик о ситуации на М1

После этого следует провести оценку повреждений, полученных авто. И затем обратиться с претензией к ответственной организации с требованием возместить полученный ущерб. Если последует отказ, автовладелец имеет право добиваться выплаты через суд.

— Необходимо доказать, что машина попала в эту ситуацию, что это произошло в конкретном месте и что повреждения возникли из-за данной ситуации, — ранее пояснял адвокат Сергей Зикрацкий. — Какие будут использованы доказательства — другой вопрос. Можно обратиться в ГАИ, а можно попробовать зафиксировать все фотографиями и описанием произошедшего, а также составить акт, который бы подписали свидетели (например, другие автомобилисты, которые видели, как все случилось, либо пассажиры автомобиля). 

«Для чего мы платим за дороги, если от этих дорог такой ущерб?» Грузоперевозчик о ситуации на М1

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Наш читатель Дмитрий рассказал корреспонденту Onliner, что работает в сфере грузоперевозок около 15 лет. То есть многое видел человек. Но состояние главной...
 
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