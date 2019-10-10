Китайская авиакомпания признала минский аэропорт одним из лучших в Европе

Источник материала: Аргументы и факты

Крупный китайский авиаперевозчик компания Air China Limited признала «Национальный аэропорт Минск» лучшим агентом по наземному обслуживанию в Европе за 2018 год, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что при выборе лучших авиакомпания Air China оценивала в том числе и такие показатели качества, как своевременность наземных операций, гарантированная безопасность, процент ошибок в обработке багажа, а также уровень удовлетворенности пассажиров.

Первый регулярный рейс авиакомпании Air China из Пекина приземлился в «Национальном аэропорту Минск» 1 мая 2015 года. С этой даты начались полеты авиакомпании Air China по маршруту «Пекин - Минск - Будапешт – Пекин». Еженедельно в белорусскую столицу выполняется четыре рейса из Пекина.