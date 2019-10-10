В БГУ стартует 13 сезон «Академии коммуникации»

Занятие традиционно будет состоять из двух частей: выступления студентов и приглашенного спикера. На первом занятии в качестве эксперта выступит Мария Гвардейцева, директор коммуникационного агентства PRCI.Storytellers, которая расскажет о ключевых трендах белорусской сферы коммуникации.

«Академия коммуникации» – возможность каждому желающему, вне зависимости от возраста и профессии, изучить сферу коммуникации «от А до Я»: PR, рекламу, маркетинг, брендинг и журналистику. Занятия бесплатные, но нужно заранее зарегистрироваться .





Согласно концепции нового сезона слушатели будут раскрывать тайны коммуникации. «В этом году «Академия коммуникации» будет проводиться тринадцатый раз, и, как всем известно, это число таит в себе множество загадок. Сфера коммуникации также многогранна, поэтому в этом сезоне мы решили постепенно раскрывать ее с разных сторон. Вместе с гостями Академии мы будем исследовать тайны коммуникации. Каждый год проект организовывают новые люди, и мы постараемся привнести в него что-то свое. Слушателей ждет много неожиданных поворотов, таинственности и расследований, которые мы запланировали в рамках своей концепции. Пора открывать тайны коммуникации!» – рассказывает студентка 3 курса Мария МИХАЛЕВИЧ, представитель команды организаторов.

«Уже 13-й год мы посвящаем слушателей Академии в тайны коммуникации. Этот образовательный сезон должен запомниться не только познавательными выступлениями студентов и гуру белорусской сферы коммуникации, но и необычным подходом к реализации креативной концепции», – поясняет куратор проекта Ксения МАРТУЛЬ, старший преподаватель кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ.





Занятия нового образовательного сезона будут проходить по вторникам раз в две недели. В конце курса постоянные слушатели получат сертификаты участника. За новостями проекта и темами занятий можно следить в группе «Академия коммуникации» в социальной сети ВКонтакте и других официальных сообществах кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью.

«Академия коммуникации» – образовательный проект, созданный кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ в 2007 году. Цель проекта – передать профессиональные знания и навыки слушателям, которые интересуются сферой коммуникаций.

Проект проходит в формате «равный обучает равного»: в роли учителей выступают студенты 3 курса специальности «информация и коммуникация» факультета журналистики БГУ. Так занятия проходят в естественной и непринужденной атмосфере.