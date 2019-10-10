Пострадали жители Гомеля и района, двое - в реанимации. Что известно о смертельном ДТП под Калугой

Источник материала: Tut.by

В аварию в России 10 октября на Mercedes-Benz Sprinter попали жители Гомеля и Гомельского района. Белорусские госорганы до сих пор не обладают полной информацией о пострадавших.





— Авария произошла киломерах в двух от нас, — рассказали AUTO.TUT.BY cотрудники кафе, которое находится на трассе М3 «Украина» в Калужской области России. — Место это аварийное: видимость плохая там из-за небольшого подъема. Видимо, водитель начал разворачиваться и не заметил грузовик, который выезжал из-за горы, а тот не успел остановиться. Хотя вчера и погода была нормальная. Если б ровный участок дороги, то ДТП бы и не произошло.

По неподтвержденной информации, в ДТП пострадали жители агрогородка Еремино, городов Ветка и Гомель. Известно, что двоим пассажирам микроавтобуса 56 лет. Один из пассажиров — россиянин, в аварии он получил ушибы и после осмотра медиками был отпущен. Ранее сообщалось, что в микроавтобусе ехали 10 граждан Беларуси.

Трое пострадавших в ДТП мужчин сейчас находятся в Калужской областной клинической больнице, у них сочетанные травмы. Главный врач больницы не сообщил AUTO.TUT.BY их личные данные, отметив лишь, что «все они зрелого возраста». Двое пациентов находятся в тяжелом стабильном состоянии, они лежат в реанимации. Один из них получил в аварии закрытую черепно-мозговую травму, от чего образовалась большая гематома, ночью ему сделали операцию. Еще один пассажир был госпитализирован в травматологическое отделение.





В Транспортной инспекции Минтранса AUTO.TUT.BY сообщили, что Mercedes-Benz Sprinter с регистрационными номерами Гомельской области зарегистрирован на физическое лицо, его хозяин не получал лицензию на пассажирские перевозки. Связаться с владельцем авто пока не удалось. Предположительно, микроавтобус использовался для собственных нужд и перевозил бригаду рабочих.

ДТП произошло 10 октября на 202-м километре трассы М3 «Украина». Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (с белорусскими регистрационными знаками) при развороте с обочины столкнулся с грузовиком Scania, который ехал в попутном направлении со стороны Брянска в направлении Москвы.

В результате ДТП 5 человек погибли, еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести.