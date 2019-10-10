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У слуцкого стадиона технических видов спорта появилась группа Вконтакте

11.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

У слуцкого стадиона технических видов спорта появилась группа Вконтакте

Стадион развития технических видов спорта открылся в Слуцке 28 сентября. Немногим позже руководитель СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ Дмитрий Клишевич ответил на вопросы случчан и рассказал перспективах новой площадки.

Сообщалось, что в скором времени появится график соревнований и утверждённый прейскурант на услуги. Наконец, у «мотобольного» стадиона появилась группа Вконтакте, где будет публиковаться информация о мероприятиях и секциях, график работы тренеров.

Первым мероприятием (после официального открытия) на стадионе 19-20 октября станет мастер-класс по дрифту от команды MatsuriBy.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Стадион развития технических видов спорта открылся в Слуцке 28 сентября. Немногим позже руководитель СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ Дмитрий Клишевич ответил на...
 
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