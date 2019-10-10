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До чего же похожи. Парень показал фото дедушки, но можно запутаться, кто есть кто
Источник материала: СТВ
Молодой человек опубликовал фото своего дедушки и себя, чтобы пользователи сети могли сравнить кадры и найти отличия.
Парень повторил кадр, который был сделан 70 лет назад, и
Молодой человек решил повторить судьбу дедушки и сейчас учится в медицинском колледже и хочет стать рентгенологом. Фото родственника было сделано в 1949 году. На нем он сидит за столом с микроскопом в медицинской одежде. Внуку так понравился кадр, что он решил его повторить.
Воссоздав снимок в современном стиле, парень занял в нем позу, повторяя ту, в которой сидел его дедушка. На фоне разместились все атрибуты современного мира: ноутбук, компьютер, телефон и кофеварка.
Когда парень опубликовал кадр, его завалили комментариями о том, как же сильно он похож на своего родственника. Многие обратили внимание на форму черепа и челюсти, а также на рост волос на голове и руках. У обоих мужчин все совпало. Пользователи сделали вывод, что гены – слишком сильная штука, раз они передались через поколение.
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Молодой человек опубликовал фото своего дедушки и себя, чтобы пользователи сети могли сравнить кадры и найти отличия. Парень повторил кадр, который был сделан 70...
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