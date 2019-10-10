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До чего же похожи. Парень показал фото дедушки, но можно запутаться, кто есть кто

11.10.2019 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Молодой человек опубликовал фото своего дедушки и себя, чтобы пользователи сети могли сравнить кадры и найти отличия.

Парень повторил кадр, который был сделан 70 лет назад, и опубликовал его на reddit.com. Такой пост, состоящий из двух фотографий, собрал 117 тысяч лайков. Парень рассказал, что его дедушка много лет назад учился в медицинском университете и в результате стал врачом-урологом. Сейчас ему 90 лет и он продолжает оказывать медицинскую помощь.

Молодой человек решил повторить судьбу дедушки и сейчас учится в медицинском колледже и хочет стать рентгенологом. Фото родственника было сделано в 1949 году. На нем он сидит за столом с микроскопом в медицинской одежде. Внуку так понравился кадр, что он решил его повторить.

До чего же похожи. Парень показал фото дедушки, но можно запутаться, кто есть кто
Фото: reddit.com/user/Neuromancy_

Воссоздав снимок в современном стиле, парень занял в нем позу, повторяя ту, в которой сидел его дедушка. На фоне разместились все атрибуты современного мира: ноутбук, компьютер, телефон и кофеварка.

Когда парень опубликовал кадр, его завалили комментариями о том, как же сильно он похож на своего родственника. Многие обратили внимание на форму черепа и челюсти, а также на рост волос на голове и руках. У обоих мужчин все совпало. Пользователи сделали вывод, что гены – слишком сильная штука, раз они передались через поколение.

Девочка постриглась в память о дедушке, а в школе её засмеяли. Как ее мама исправила ситуацию смотрите здесь

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Молодой человек опубликовал фото своего дедушки и себя, чтобы пользователи сети могли сравнить кадры и найти отличия. Парень повторил кадр, который был сделан 70...
 
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