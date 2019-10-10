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Житель Мядельского района погиб при пожаре в своей квартире

11.10.2019 18:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Житель Мядельского района погиб при пожаре в собственной квартире. Происшествие случилось в агрогородке Нарочь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудникам МЧС удалось спасти жену, хозяин погиб на месте. Женщина госпитализирована. Причина пожара устанавливается. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем при курении.

Житель Мядельского района погиб при пожаре в своей квартире

Житель Мядельского района погиб при пожаре в своей квартире

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Новости Беларуси. Житель Мядельского района погиб при пожаре в собственной квартире. Происшествие случилось в агрогородке Нарочь, сообщили в программе «Минщина»...
 
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