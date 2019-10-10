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В Минске задержали квартирного вора: его подозревают в серии преступлений
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске задержан квартирный вор. 36-летний мужчина до этого уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Буквально на днях он вышел из мест лишения свободы и тут же вернулся к своему «ремеслу». Его фирменным стилем стало ходить по подъездам многоэтажек и искать незапертые квартиры.
Андрей Микулич, начальник отдела главного управления уголовного розыска МВД:
Сейчас мужчина находится в СИЗО. Правоохранители проверяют его причастность к аналогичным преступлениям, в том числе вне Минска.
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Новости Беларуси. В Минске задержан квартирный вор. 36-летний мужчина до этого уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, сообщили в программе...
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