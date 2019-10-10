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В Минске задержали квартирного вора: его подозревают в серии преступлений

11.10.2019 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске задержан квартирный вор. 36-летний мужчина до этого уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Буквально на днях он вышел из мест лишения свободы и тут же вернулся к своему «ремеслу». Его фирменным стилем стало ходить по подъездам многоэтажек и искать незапертые квартиры.

В Минске задержали квартирного вора: его подозревают в серии преступлений

Андрей Микулич, начальник отдела главного управления уголовного розыска МВД:
Он забирал всё, что попадалось на глаза: мобильники, кошельки с деньгами и кредитками. Мужчина попался с поличным, когда в очередной раз из незапертой квартиры пытался похитить женскую сумку.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Правоохранители проверяют его причастность к аналогичным преступлениям, в том числе вне Минска.

В Минске задержали квартирного вора: его подозревают в серии преступлений

Люди в материале: Андрей Микулич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске задержан квартирный вор. 36-летний мужчина до этого уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, сообщили в программе...
 
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