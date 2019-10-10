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Наши реформы в бизнесе результат ох тельной борьбы . Эксперты поспорили о проблемах Беларуси

11.10.2019 18:24 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Наши реформы в бизнесе результат ох тельной борьбы . Эксперты поспорили о проблемах Беларуси
фото: pixabay.com

Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, условно распределил роли: пессимист – Чалый, оптимист – Данейко и прагматик – Марковник, и запустил мяч в игру вопросом, каковы в Беларуси взаимоотношения государства, общества и бизнеса. Приводим ключевые фрагменты дискуссии.

Максимально коротко

Сергей Чалый:

 
 
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Каковы в Беларуси взаимоотношения государства, общества и бизнеса
 
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