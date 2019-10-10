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Наши реформы в бизнесе результат ох тельной борьбы . Эксперты поспорили о проблемах Беларуси
Источник материала: Myfin
Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, условно распределил роли: пессимист – Чалый, оптимист – Данейко и прагматик – Марковник, и запустил мяч в игру вопросом, каковы в Беларуси взаимоотношения государства, общества и бизнеса. Приводим ключевые фрагменты дискуссии.
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Сергей Чалый:
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Каковы в Беларуси взаимоотношения государства, общества и бизнеса
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