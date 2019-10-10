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Завершается регистрация кандидатов в члены Совета Республики
11.10.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
С 9 по 13 октября в Беларуси идёт регистрация кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.
Во всех областях и Минске состоялось выдвижение претендентов на места в верхней палате парламента. Таким правом обладают президиумы местных Советов депутатов базового уровня и соответствующие исполкомы, а в столице — президиум Мингорсовета и Мингорисполком.
Голосование по зарегистрированным ЦИК кандидатам в сенаторы проходит на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, Мингорсовета. Избранным считается кандидат, который набрал более половины голосов. Совет Республики — палата территориального представительства. Порядок её формирования сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путём тайного голосования, ещё восемь сенаторов назначает Президент. Всего в состав верхней палаты парламента входит 64 человека.
От Могилёвской области в верхнюю палату парламента будут делегированы 8 человек.
Соб. инф.
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С 9 по 13 октября в Беларуси идёт регистрация кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва. Во всех областях и Минске состоялось...
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