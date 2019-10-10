Завершается регистрация кандидатов в члены Совета Республики

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

С 9 по 13 октября в Беларуси идёт регистрация кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

Во всех областях и Минске состоялось выдвижение претендентов на места в верхней палате парламента. Таким правом обладают президиумы местных Советов депутатов базового уровня и соответствующие исполкомы, а в столице — президиум Мингорсовета и Мингорисполком.

Голосование по зарегистрированным ЦИК кандидатам в сенаторы проходит на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, Мингорсовета. Избранным считается кандидат, который набрал более половины голосов. Совет Республики — палата территориального представительства. Порядок её формирования сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путём тайного голосования, ещё восемь сенаторов назначает Президент. Всего в состав верхней палаты парламента входит 64 человека.

От Могилёвской области в верхнюю палату парламента будут делегированы 8 человек.

Соб. инф.