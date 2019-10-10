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В Брестском горисполкоме состоялась встреча с делегацией из Калининграда
11.10.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На встрече обсуждали перспективы сотрудничества между регионами. Внешнеторговый оборот Бреста с Калининградской областью за январь-август текущего года составил 3,2 миллиона долларов. Обсуждался опыт работы городского хозяйства и транспорта, решение задач в социальной сфере.
Российскую сторону представляли глава городского округа «Город Калининград» Алексей Силанов, директор муниципального автономного учреждения культуры «Калининградская центральная библиотечная система» Елена Александронец и консул-советник Генерального консульства Российской Федерации в г.Бресте Павел Морозов.
Глава города Александр
Алексей Силанов рассказал о том, как решаются в их городе задачи, стоящие перед городским хозяйством, социальной сферой, общественным транспортом. и поделился впечатлениями: «Брест является динамичным и очень красивым городом, который находится в развитии. Подобные поездки очень важны с точки зрения не только памятных событий, но и коллегиального обсуждения имеющихся проблем. Конечно, у нас различные законодательства в государствах, но, когда у руководителей городов есть желание слушать и слышать людей, работать для них, то нам есть что обсуждать и чему учиться друг у друга».
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На встрече обсуждали перспективы сотрудничества между регионами. Внешнеторговый оборот Бреста с Калининградской областью за январь-август текущего года...
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