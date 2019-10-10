ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестском горисполкоме состоялась встреча с делегацией из Калининграда

11.10.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

На встрече обсуждали перспективы сотрудничества между регионами. Внешнеторговый оборот Бреста с Калининградской областью за январь-август текущего года составил 3,2 миллиона долларов. Обсуждался опыт работы городского хозяйства и транспорта, решение задач в социальной сфере.

В Брестском горисполкоме состоялась встреча с делегацией из Калининграда

Российскую сторону представляли глава городского округа «Город Калининград» Алексей Силанов, директор муниципального автономного учреждения культуры «Калининградская центральная библиотечная система» Елена Александронец и консул-советник Генерального консульства Российской Федерации в г.Бресте Павел Морозов.

В Брестском горисполкоме состоялась встреча с делегацией из Калининграда

В Брестском горисполкоме состоялась встреча с делегацией из Калининграда

В Брестском горисполкоме состоялась встреча с делегацией из Калининграда

В Брестском горисполкоме состоялась встреча с делегацией из Калининграда

В Брестском горисполкоме состоялась встреча с делегацией из Калининграда

Глава города Александр Рогачук рассказал гостям о том, какие задачи решаются после празднования милениума: «Совсем недавно мы отпраздновали тысячелетие, в городе появилось много значимых объектов, Важно понимать, что развитие города не остановится, предстоит работать по многим направлениям».

В Брестском горисполкоме состоялась встреча с делегацией из Калининграда

Алексей Силанов рассказал о том, как решаются в их городе задачи, стоящие перед городским хозяйством, социальной сферой, общественным транспортом. и поделился впечатлениями: «Брест является динамичным и очень красивым городом, который находится в развитии. Подобные поездки очень важны с точки зрения не только памятных событий, но и коллегиального обсуждения имеющихся проблем. Конечно, у нас различные законодательства в государствах, но, когда у руководителей городов есть желание слушать и слышать людей, работать для них, то нам есть что обсуждать и чему учиться друг у друга».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На встрече обсуждали перспективы сотрудничества между регионами. Внешнеторговый оборот Бреста с Калининградской областью за январь-август текущего года...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси на саммите глав СНГ: «Наша Победа должна быть едина и неделима»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика