В Брестском горисполкоме состоялась встреча с делегацией из Калининграда

Источник материала: Виртуальный Брест

На встрече обсуждали перспективы сотрудничества между регионами. Внешнеторговый оборот Бреста с Калининградской областью за январь-август текущего года составил 3,2 миллиона долларов. Обсуждался опыт работы городского хозяйства и транспорта, решение задач в социальной сфере.





Российскую сторону представляли глава городского округа «Город Калининград» Алексей Силанов, директор муниципального автономного учреждения культуры «Калининградская центральная библиотечная система» Елена Александронец и консул-советник Генерального консульства Российской Федерации в г.Бресте Павел Морозов.





















Глава города Александр Рогачук рассказал гостям о том, какие задачи решаются после празднования милениума: «Совсем недавно мы отпраздновали тысячелетие, в городе появилось много значимых объектов, Важно понимать, что развитие города не остановится, предстоит работать по многим направлениям».





Алексей Силанов рассказал о том, как решаются в их городе задачи, стоящие перед городским хозяйством, социальной сферой, общественным транспортом. и поделился впечатлениями: «Брест является динамичным и очень красивым городом, который находится в развитии. Подобные поездки очень важны с точки зрения не только памятных событий, но и коллегиального обсуждения имеющихся проблем. Конечно, у нас различные законодательства в государствах, но, когда у руководителей городов есть желание слушать и слышать людей, работать для них, то нам есть что обсуждать и чему учиться друг у друга».