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Александр Лукашенко о терроризме и экстремизме: «Ни одна страна мира не в состоянии в одиночку справиться с этой напастью»

11.10.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ашхабаде состоялся саммит глав государств СНГ. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе и портфель белорусских инициатив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Если основа для теснейшей интеграции – экономика, то реальные угрозы зачастую исходят от виртуальных технологий. Александр Лукашенко напомнил коллегам о киберпреступности. Про новое элементарное оружие Президент предупреждал европейцев.

Александр Лукашенко о терроризме и экстремизме: «Ни одна страна мира не в состоянии в одиночку справиться с этой напастью»

Сергей Кизима, заведующей кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси:
Всё больше переводится в цифру, в том числе и межгосударственные отношения, всё больше цифровизируется. В этой ситуации недопустимо, когда множество отдельных личностей, даже целые каналы, в рамках цифрового взаимодействия начинают негативно воздействовать на соседнюю страну, пытаются нарушить те процессы консолидации общества, которые там происходят, вмешиваются в прерогативу действия соседнего государства.

Поэтому инициативы белорусского Президента пресекают на корню и декларировать, и исходить из практики в государственной деятельности государств-соседей о том, что цифровое добрососедство должно быть мирным, культурным. Нечего лезть в чужие дела.

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Вместе против терроризма и экстремизма.

Александр Лукашенко о терроризме и экстремизме: «Ни одна страна мира не в состоянии в одиночку справиться с этой напастью»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ни одна страна мира не в состоянии в одиночку справиться с этой напастью. Ключ к успеху лежит в тесной координации действий на всех уровнях. Поэтому наша Программа сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма сегодня является как нельзя более востребованной и актуальной. В последнее время сформировались новые террористические риски и угрозы. Наибольшую опасность представляют киберпреступность и кибертерроризм.

В Саудовской Аравии вы видите, что произошло. Появилось новое оружие – элементарное, простое, доступное любому террористу, и могущее нанести ущерб не только одному государству, а целой планете. Вы видели, как подскочила цена на нефть, сколько надо денег для того, чтобы преодолеть эти последствия.

Александр Лукашенко о терроризме и экстремизме: «Ни одна страна мира не в состоянии в одиночку справиться с этой напастью»

Дальше будет больше. Интернет и социальные платформы открывают экстремистам неограниченные возможности для пропаганды, вербовки сторонников и координации преступной деятельности.

Опять же, я наблюдая за президентом России. Россия (и Китаю надо отдать должное) сколько они делают…

Почему мы молчим? Почему бы не объединиться и как-то отрегулировать вопросы в интернете? Это же безобразие, когда террористы в открытую не только агитируют, а рассказывают, что делать и где делать, в каких точках. Как создавать простое, доступное оружие, которое наносит вред целым народам? Здесь нам надо серьезно подумать.

Коллеги услышали белорусского лидера – проект соглашения ушел в разработку исполкома СНГ.

Александр Лукашенко о терроризме и экстремизме: «Ни одна страна мира не в состоянии в одиночку справиться с этой напастью»

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы подготовили соответствующий документ, который определит нашу скоординированную задачу, ее решения по борьбе с кибербезопасностью и киберпреступностью, потому что сфера информационных технологий далеко шагнула, и преступники не дремлют. В одиночку государству невозможно справиться. И цифровая безопасность, и ряд других аспектов – это тоже подчеркивалось. Президент акцентировал, что мы должны сообща, вместе бороться с этими вызовами в рамках СНГ.

Александр Лукашенко о терроризме и экстремизме: «Ни одна страна мира не в состоянии в одиночку справиться с этой напастью»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Сергей Кизима
 
 
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Новости Беларуси. В Ашхабаде состоялся саммит глав государств СНГ. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе и портфель белорусских инициатив,...
 
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