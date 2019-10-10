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Путин жестко ответил на призыв Лукашенко поддержать Зеленского

11.10.2019 19:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России считает, что поддерживать надо «не конкретных людей, а проводимую ими политику».

Ответ Владимира Путина процитировала его пресс-служба.

— Александр Григорьевич упоминал тоже о наших коллегах в Украине. Безусловно, нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира, в том числе на юго-востоке Украины. И мы, без всяких сомнений, будем это делать. Я полагаю, что нам нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира. Но в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу, – заявил Путин.

Он привел в пример отвод сил в Петровском и Золотом:


— Что мы сейчас наблюдаем. Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: «Если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем». Армия не уходит.

По словам Путина, представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР «уже дважды или трижды давали сигнал о том, что они готовы». Однако не могут приступить к отводу сил, потому что у руководства Украины нет политической воли.

— Здесь нужно проявление политической воли, поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику, — отметил президент России.

Ранее глава Беларуси на саммите глав государств СНГ призвал поддержать действующую в Украине власть.
 
 
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Президент России считает, что поддерживать надо «не конкретных людей, а проводимую ими политику».
 
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