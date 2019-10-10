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Лидия Ермошина: Нелепо говорить, что у нас нет демократии

11.10.2019 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В интервью soyuz.by председатель ЦИК Лидия Ермошина заявила, что парламентская кампания 2019 года проходит очень активно, передает "Белсат".

«Я могу сказать, что количество претендентов еще до регистрации больше, чем три года назад и значительно больше, чем во время парламентских выборов 2008 и 2004 годов. По сути, мы вернулись к цифрам 2000 года, когда были очень яркие и очень альтернативные парламентские выборы. Поэтому говорить о том, как у нас очень любит говорить оппозиция, что у нас нет демократии… При таком количестве претендентов, людей, которые реально идут в политику и хотят быть политиками, ну это просто нелепо», – отметила Ермошина.

Председатель ЦИК также отметила, что в этом году 12 политических партий (из 15 официально зарегистрированных) выдвигают кандидатов на выборах. Это больше, чем было в 2012 году – тогда в выборах в Палату представителей участвовали 9 партий.

«У нас реанимировали себя многие партии, которые находились в таком аморфном состоянии. Что касается оппозиционных партий, то они всегда очень активны. Я бы сказал, что эти партии не спят практически никогда», – заявила Ермошина.

Выборы в Палату представителей Национального собрания состоятся 17 ноября 2019 года.
 
 
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В интервью soyuz.by председатель ЦИК Лидия Ермошина заявила, что парламентская кампания 2019 года проходит очень активно, передает "Белсат".
 
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