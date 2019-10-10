Лидия Ермошина: Нелепо говорить, что у нас нет демократии

«Я могу сказать, что количество претендентов еще до регистрации больше, чем три года назад и значительно больше, чем во время парламентских выборов 2008 и 2004 годов. По сути, мы вернулись к цифрам 2000 года, когда были очень яркие и очень альтернативные парламентские выборы. Поэтому говорить о том, как у нас очень любит говорить оппозиция, что у нас нет демократии… При таком количестве претендентов, людей, которые реально идут в политику и хотят быть политиками, ну это просто нелепо», – отметила Ермошина.





Председатель ЦИК также отметила, что в этом году 12 политических партий (из 15 официально зарегистрированных) выдвигают кандидатов на выборах. Это больше, чем было в 2012 году – тогда в выборах в Палату представителей участвовали 9 партий.





«У нас реанимировали себя многие партии, которые находились в таком аморфном состоянии. Что касается оппозиционных партий, то они всегда очень активны. Я бы сказал, что эти партии не спят практически никогда», – заявила Ермошина.