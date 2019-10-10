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В Нидерландах хакер похитил и продает данные 250 тыс. клиентов проституток
Источник материала: Партизан
В Нидерландах в результате хакерской атаки украдены детали учетных записей более 250 тыс. человек, которые использовали сайт для поиска сексуальных работников.
Об этом сообщает
Адреса электронной почты, имена пользователей и зашифрованные пароли были украдены с сайта под названием Hookers.nl.
Считается, что злоумышленник использовал ошибку в программном обеспечении чата сайта, найденную в прошлом месяце.
Хакер, похитивший данные, выставил их на продажу в даркнете.
Журналисты, которые видели данные с файлов, предлагаемых на продажу, заявили, что выявить пользователей сайта через их адреса электронной почты не будет сложно.
Издание NOS связалось с подозреваемым вором, который сказал, что не чувствует вины за нападение.
Обвиняемый сказал: "Я не дьявол. Дело не в том, сломается ли ваш сайт, а когда".
Хакер добавил, что несколько человек заинтересованы в приобретении данных.
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В Нидерландах в результате хакерской атаки украдены детали учетных записей более 250 тыс. человек, которые использовали сайт для поиска сексуальных работников.
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