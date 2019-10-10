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Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд в КХЛ
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проиграло в гостевом матче Континентальной хоккейной лиге хельсинкскому «Йокериту» — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2).
Матч начался с курьезного гола хозяев. Йоэнсуу прострелил вдоль ворот, шайба попала в Граньяни и отрикошетила в сетку.
А вот второй период прошел с ощутимым преимуществом «зубров». К тому же здорово действовал в воротах вернувшийся в строй Михаил Карнаухов.
Давление минчан привело сразу к двум голам. Сначала Андрей Степанов сравнял счет в большинстве, а затем Александр Когалев забросил свою первую шайбу в сезоне броском в одно касание.
Увы, закрепить преимущество минчане не смогли. Более того, заключительная треть прошла при огромном преимуществе «Йокерита». К середине периода «джокеры» вели по броскам 10:0.
Это не могло не сказаться на итоговом результате. Сначала Савинайнен сравнял счет, а затем О`Нилл принес финнам победу, причем сделал это в меньшинстве.
«Йокерит»: Калниньш (Ниеми); Лехтонен — Грант — Мяеналанен — Контиола — Мозес; Лоов — Лепистё (А) — Иконен — Норман — О’Нилл; Еронен — Кивистё — Савинаинен — Регин (К) — Хаапала; Рясянен — Йоэнсуу — Анттила (А) — Пильстрем.
«Динамо-Минск»: Карнаухов (Толопило); Ерёменко — Граньяни (А) — Принс — Паре — А. Костицын (A); Евенко — Готовец (A) — Пулккинен — Шор — Когалев; Эллиотт — Дерябин — Степанов — Демков — Мартынов; Грецкий — Дюков — Китаров — Ковыршин — Павленко.
Это поражение стало для «Динамо» третьим подряд. В воскресенье «зубры» сыграют в гостях против подольского «Витязя».
SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.
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Минское «Динамо» проиграло в гостевом матче Континентальной хоккейной лиге хельсинкскому «Йокериту» - 2:3 (0:1, 2:0, 0:2).
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