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Президент Беларуси на саммите глав СНГ: «Наша Победа должна быть едина и неделима»

11.10.2019 20:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На пространстве СНГ разные силы преследуют свои интересы. Тихо и методично разрывают некогда родственные связи. И здесь Содружество должно сказать свое веское слово. Это лакмусовая бумажка жизнеспособности интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси на саммите глав СНГ: «Наша Победа должна быть едина и неделима»

Лидеры государств подготовили совместное обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в преддверии 75-летия Великой Победы. Казалось, вот оно – консолидированное ядро. Но у каждой страны есть свой герой, именем которого в соседнем государстве улицы не назовут. У Азербайджана и Армении свои взгляды на общую Победу. И горячие споры по близкой для нас всех теме.

Президент Беларуси на саммите глав СНГ: «Наша Победа должна быть едина и неделима»

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:
В Азербайджане свято чтят память погибших и проявляют большую заботу о ветеранах войны. В годы правления марионеточного, продажного, антинародного, позорного режима народного фронта в 1992-1993 годы 9 Мая перестал быть праздником,а ветераны войны подвергались унижениям и оскорблениям.

Одним из первых решений Гейдара Алиева, после того как он возглавил Азербайджан, было объявление 9 Мая Днем Победы. С тех пор этот красный день календаря является национальным праздником и нерабочим днем.

Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов.

Президент Беларуси на саммите глав СНГ: «Наша Победа должна быть едина и неделима»

Президент Беларуси на саммите глав СНГ: «Наша Победа должна быть едина и неделима»

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
Мы поддерживаем любые конструктивные шаги, направленные на объективное освещение исторически событий тех лет, и выступаем против попыток их субъективной интерпретации. К сожалению, в речи Ильхама Гейдаровича мы увидели такие попытки.

В Беларуси День Победы в одном строю празднуют фронтовики и азербайджанцы, и армяне. Нет различий: Победа – одна на всех.

Президент Беларуси на саммите глав СНГ: «Наша Победа должна быть едина и неделима»

Александр Лукашенко призывает беречь фундаментальные ценности Содружества. Глава государства особо подчеркнул: речь идет о Победе именно неделимого советского народа.

Президент Беларуси на саммите глав СНГ: «Наша Победа должна быть едина и неделима»

Президент Беларуси на саммите глав СНГ: «Наша Победа должна быть едина и неделима»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все воевали в одном строю и видели единую цель. И погибали. Поэтому эта дата нас зовет к этому единению именно на этом этапе.

Кстати, в этом году мы отпраздновали 75 лет освобождения Беларуси. Наш народ заплатил, вы знаете, высокую цену за свою свободу. И еще раз хочу подчеркнуть: Победу в этой войне подарил нам великий советский народ, в котором сражались все мы.

Умирая в освобожденной Брестской крепости и блокадном Ленинграде, сражаясь под Сталинградом и Курском, освобождая Европу и штурмуя Берлин, русские, белорусы, украинцы, казахи, армяне, азербайджанцы, молдаване, грузины, киргизы, таджики, туркмены, узбеки, другие народы не думали о своей национальной принадлежности. Они были едины, водружая знамя Победы над Рейхстагом. Значит, и наша Победа должна быть едина и неделима.

Президент Беларуси на саммите глав СНГ: «Наша Победа должна быть едина и неделима»

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
 
 
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Новости Беларуси. На пространстве СНГ разные силы преследуют свои интересы. Тихо и методично разрывают некогда родственные связи. И здесь Содружество должно...
 
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