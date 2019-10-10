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В Бресте мужчина облил жидкостью судебного исполнителя
Источник материала: Партизан
В Бресте мужчина подозревается в угрозе насилием в отношении должностного лица, сообщает Следственный комитет.
Утром 9 октября 69-летний житель Брестского района в одном из кабинетов отдела принудительного исполнения Брестского района облил неустановленной жидкостью 27-летнего судебного исполнителя и его рабочее место. В момент совершения указанных действий мужчина был задержан находившимся в кабинете сотрудником милиции.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса.
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В Бресте мужчина подозревается в угрозе насилием в отношении должностного лица, сообщает Следственный комитет.
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