Маленький поступок – глобальное значение. Выбираем белорусский язык на переписи

"Белсат" публикует полностью обращение белорусской общественности о белорусском языке. публикует полностью обращение белорусской общественности о белорусском языке.





Мы, представители белорусского общества, озабочены тем, что белорусский язык не имеет благоприятных условий для существования и развития в Беларуси.





Согласно Конституции Беларуси оба языка – белорусский и русский – являются государственными, но власти постоянно сторонятся белорусского языка. Он почти не употребляется на официальном уровне, практически все законы в Беларуси издаются исключительно по-русски. Согласно последним исследованиям, 48% белорусов считают белорусский язык родным, но доступ к образованию на белорусском языке остается ограниченным: только 13% учеников обучаются по-белорусски; в стране нет ни одного университета с белорусским языком преподавания. Язык 85% книг, издающихся в Беларуси ежегодно, – русский; по-белорусски выходит только 9,5% книг.





Поскольку в последние годы количество инициатив, направленных на популяризацию белорусского языка, непрестанно растет, настало время, чтобы белорусская нация полностью пользовалась собственными правами на самовыражение и участие в культурной жизни, в том числе через свой язык.





На необходимость поддержать белорусский язык в Беларуси обращает внимание международное сообщество. Ассамблея делегатов Международного ПЕН-клуба на 85-м ежегодном конгрессе обратилась с призывом к властям Беларуси уважать, защищать и соблюдать права всех белорусскоязычных и действовать согласно статье 17 Конституции Республики Беларусь, которая законодательно закрепила статус белорусского языка как государственного. Международный ПЕН-клуб также обращается к корпорации Google и другим интернет-платформам, чтобы они признали белорусский язык и обеспечили белорусам возможность в полной мере пользоваться им на этих площадках.





Белорусскому языку должны быть созданы благоприятные условия для развития и равные шансы с русским языком.





4 октября в Беларуси началась очередная перепись населения. Данные переписи, согласно Закону «О переписи населения», будут влиять на формирование государственной политики в различных сферах. От количества людей, которые в ответах назовут белорусский язык родным, зависит дальнейшая политика государства. Ответом «белорусский» вы положительно повлияете на нее.





Мы убеждены, что родной язык – необязательно «первый освоенный в детстве». Родной язык – это эмоции и чувства, это тот язык, который вы чувствуете родным, языком своих дедов. Независимо от того, каким языком вы пользуетесь в повседневной жизни, белорусский язык нас объединяет и делает уникальными.





Мы призываем всех, кто по каким-то причинам может или хотел бы назвать белорусский язык родным, выбрать его родным во время переписи населения. Маленький поступок – глобальное значение.









Мы предлагаем организациям гражданского общества и публичным лицам присоединяться к этому обращению и распространять его в своих кругах. Историю делаем мы, и это несложно. Достаточно проявить волю и заявить о своем – родном.









Обращение подготовлено:





• «Арт Сядзіба»





• Белорусский ПЕН-центр





• ЗБС «Бацькаўшчына»





• Телеканал «Белсат»





• Symbal.by





Обращение открыто для подписания другими организациями и публичными лицами.









Если вы хотите подписать обращение как организация, пришлите, пожалуйста, название и контакты своей организации на адрес pierapis2019@gmail.com.









Если вы хотите подписать обращение как как публичное лицо, то пришлите, пожалуйста, свои имя, фамилию, контакты и сферу деятельности на адрес pierapis2019@gmail.com









Кто присоединился к призыву





Организации:





ПУ «Белорусский документационный центр»

ОО «Белорусская ассоциация журналистов»

Общественное объединение «Центр социальных инноваций»

Международная общественная организация «EuroBelarus»

Летучий университет

Магазин-музей «Б/Уржуазные ценности»

Центр европейской трансформации

Центр правовой трансформации

Офис по правам людей с инвалидностью

Экспертно-правовое общество «Инициатива FORB»

Союз белорусских писателей





Люди:



