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Маленький поступок – глобальное значение. Выбираем белорусский язык на переписи

11.10.2019 19:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская общественность сделала обращение по поводу белорусского языка, которое уже поддержали несколько десятков людей и организаций.

"Белсат" публикует полностью обращение белорусской общественности о белорусском языке.

Мы, представители белорусского общества, озабочены тем, что белорусский язык не имеет благоприятных условий для существования и развития в Беларуси.

Согласно Конституции Беларуси оба языка – белорусский и русский – являются государственными, но власти постоянно сторонятся белорусского языка. Он почти не употребляется на официальном уровне, практически все законы в Беларуси издаются исключительно по-русски. Согласно последним исследованиям, 48% белорусов считают белорусский язык родным, но доступ к образованию на белорусском языке остается ограниченным: только 13% учеников обучаются по-белорусски; в стране нет ни одного университета с белорусским языком преподавания. Язык 85% книг, издающихся в Беларуси ежегодно, – русский; по-белорусски выходит только 9,5% книг.

Поскольку в последние годы количество инициатив, направленных на популяризацию белорусского языка, непрестанно растет, настало время, чтобы белорусская нация полностью пользовалась собственными правами на самовыражение и участие в культурной жизни, в том числе через свой язык.

На необходимость поддержать белорусский язык в Беларуси обращает внимание международное сообщество. Ассамблея делегатов Международного ПЕН-клуба на 85-м ежегодном конгрессе обратилась с призывом к властям Беларуси уважать, защищать и соблюдать права всех белорусскоязычных и действовать согласно статье 17 Конституции Республики Беларусь, которая законодательно закрепила статус белорусского языка как государственного. Международный ПЕН-клуб также обращается к корпорации Google и другим интернет-платформам, чтобы они признали белорусский язык и обеспечили белорусам возможность в полной мере пользоваться им на этих площадках.

Белорусскому языку должны быть созданы благоприятные условия для развития и равные шансы с русским языком.

4 октября в Беларуси началась очередная перепись населения. Данные переписи, согласно Закону «О переписи населения», будут влиять на формирование государственной политики в различных сферах. От количества людей, которые в ответах назовут белорусский язык родным, зависит дальнейшая политика государства. Ответом «белорусский» вы положительно повлияете на нее.

Мы убеждены, что родной язык – необязательно «первый освоенный в детстве». Родной язык – это эмоции и чувства, это тот язык, который вы чувствуете родным, языком своих дедов. Независимо от того, каким языком вы пользуетесь в повседневной жизни, белорусский язык нас объединяет и делает уникальными.

Мы призываем всех, кто по каким-то причинам может или хотел бы назвать белорусский язык родным, выбрать его родным во время переписи населения. Маленький поступок – глобальное значение.


Мы предлагаем организациям гражданского общества и публичным лицам присоединяться к этому обращению и распространять его в своих кругах. Историю делаем мы, и это несложно. Достаточно проявить волю и заявить о своем – родном.


Обращение подготовлено:

• «Арт Сядзіба»

• Белорусский ПЕН-центр

• ЗБС «Бацькаўшчына»

• Телеканал «Белсат»

• Symbal.by

Обращение открыто для подписания другими организациями и публичными лицами.


Если вы хотите подписать обращение как организация, пришлите, пожалуйста, название и контакты своей организации на адрес pierapis2019@gmail.com.


Если вы хотите подписать обращение как как публичное лицо, то пришлите, пожалуйста, свои имя, фамилию, контакты и сферу деятельности на адрес pierapis2019@gmail.com


Кто присоединился к призыву


Организации:

ПУ «Белорусский документационный центр»
ОО «Белорусская ассоциация журналистов»
Общественное объединение «Центр социальных инноваций»
Международная общественная организация «EuroBelarus»
Летучий университет
Магазин-музей «Б/Уржуазные ценности»
Центр европейской трансформации
Центр правовой трансформации
Офис по правам людей с инвалидностью
Экспертно-правовое общество «Инициатива FORB»
Союз белорусских писателей

Люди:

  • Татьяна Щитцова, философ, профессор ЕГУ
  • Алексей Ворсоба, музыкант
  • Дмитрий Шишков, военный в отставке
  • Николай Прокопович, журналист, член Союза белорусских писателей
  • Мария Мартысевич, литератор, менеджер культурных проектов
  • Сергей Ваганов, журналист, литератор
  • Сергей Шалыгин, геодезист
  • Оксана Тронева, создательница и куратор образовательных проектов
  • Павел Гончар, директор группы ИТ-компаний
  • Артур Вакаров, графический дизайнер, руководитель магазина-музея «Б/Уржуазные ценности»
  • Игорь Кребс, переводчик
  • Дмитрий Пароменский, IT
  • Татьяна Водолажская, координатор Летучего университета
  • Татьяна Недбай, поэтесса, переводчица, председатель Белорусского ПЕН-центра
  • Раиса Михайловская, правозащитник
  • Татьяна Ревяко, правозащитник
  • Павел Сапелко, юрист
  • Ольга Смолянко, юрист, правозащитник
 
 
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Белорусская общественность сделала обращение по поводу белорусского языка, которое уже поддержали несколько десятков людей и организаций.
 
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