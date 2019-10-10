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Президент Беларуси: НАТО почему-то решило провести у наших границ крупномасштабные учения. Это ненормально

11.10.2019 21:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Среди открытых угроз, которые объединяют в одном окопе – приостановление ДРСМД. Эта аббревиатура звучит везде. А как известно, даже очень худой мир лучше ядерной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из Минска звучат предложения: остановиться, пока не поздно. Из Кремля – письменное заявление. Это касается всех.

11 октября в Ашхабаде состоялся саммит глав государств СНГ.

Главы государств рассмотрели стратегию экономического развития стран СНГ до 2030 года

Президент Беларуси: НАТО почему-то решило провести у наших границ крупномасштабные учения. Это ненормально

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
После прекращения действия соответствующего договора становится весьма вероятным появление таких вооружений в европейской части континента. И это неизбежно влечет за собой угрозу нового витка военной конфронтации.

Владимир Владимирович, тут мы вас абсолютно поддерживаем. Мы подготовим и направим вам ответное письмо на ваше заявление, которое вы разослали по всему миру всем государствам. Нам надо серьезно на это обратить внимание.

Это не только проблемы России, которая пытается как-то восстановить статус-кво и оставить контроль над особо опасными вооружениями. Нельзя допустить, чтобы в Европе появились такие ракеты.

Президент Беларуси: НАТО почему-то решило провести у наших границ крупномасштабные учения. Это ненормально

Беларусь, как полноправная участница такого договора, из него не выходила и впредь не намерена это делать, если не будет угрозы нашей безопасности.

Мы предлагаем разработать декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Принятие такого документа стало бы важным шагом в снижении напряженности, восстановлении доверия и укреплении международной безопасности.

Президент Беларуси: НАТО почему-то решило провести у наших границ крупномасштабные учения. Это ненормально

Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений БГУ:
Что касается предложения поддержать российские инициативы и объявить мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в Европе, то это решение справедливо. Когда оно принималось, еще в период Советского Союза, оно отводило Европу от края пропасти. Если сегодня начнется новая гонка вооружения в этом направлении, то Европа будет более опасна.

Президент Беларуси: НАТО почему-то решило провести у наших границ крупномасштабные учения. Это ненормально

Впрочем, жарко сейчас не только из-за перспектив ядерной зимы. На границе Беларуси периодически проходят учения НАТО. Североатлантическая роза ветров не способствует европейскому климату добрососедства. Очередные крупномасштабные учения весной 2020 года пройдут на территории почти всего Старого Света.


 

Александр Лукашенко:
НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30 тысяч. Это немало. В Польше и странах Балти. Мы, например, в Беларуси уже над этим работаем.

Президент Беларуси: НАТО почему-то решило провести у наших границ крупномасштабные учения. Это ненормально

Президент Беларуси: НАТО почему-то решило провести у наших границ крупномасштабные учения. Это ненормально

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Среди открытых угроз, которые объединяют в одном окопе – приостановление ДРСМД. Эта аббревиатура звучит везде. А как известно, даже очень худой...
 
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