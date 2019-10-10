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Президент Беларуси: НАТО почему-то решило провести у наших границ крупномасштабные учения. Это ненормально
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Среди открытых угроз, которые объединяют в одном окопе – приостановление ДРСМД. Эта аббревиатура звучит везде. А как известно, даже очень худой мир лучше ядерной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из Минска звучат предложения: остановиться, пока не поздно. Из Кремля – письменное заявление. Это касается всех.
11 октября в Ашхабаде состоялся саммит глав государств СНГ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Владимирович, тут мы вас абсолютно поддерживаем. Мы подготовим и направим вам ответное письмо на ваше заявление, которое вы разослали по всему миру всем государствам. Нам надо серьезно на это обратить внимание.
Это не только проблемы России, которая пытается как-то восстановить статус-кво и оставить контроль над особо опасными вооружениями. Нельзя допустить, чтобы в Европе появились такие ракеты.
Беларусь, как полноправная участница такого договора, из него не выходила и впредь не намерена это делать, если не будет угрозы нашей безопасности.
Мы предлагаем разработать декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Принятие такого документа стало бы важным шагом в снижении напряженности, восстановлении доверия и укреплении международной безопасности.
Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений БГУ:
Впрочем, жарко сейчас не только из-за перспектив ядерной зимы. На границе Беларуси периодически проходят учения НАТО. Североатлантическая роза ветров не способствует европейскому климату добрососедства. Очередные крупномасштабные учения весной 2020 года пройдут на территории почти всего Старого Света.
Александр Лукашенко:
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Президент Беларуси: НАТО почему-то решило провести у наших границ крупномасштабные учения. Это ненормально
Новости Беларуси. Среди открытых угроз, которые объединяют в одном окопе – приостановление ДРСМД. Эта аббревиатура звучит везде. А как известно, даже очень худой...
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