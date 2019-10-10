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Александр Лукашенко на саммите стран СНГ: «Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От конфликтов прошлого до нынешних противостояний. Мир в огне, но защищать одну шестую суши от геополитических амбиций призваны сами государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока не потеряли Украину. Нужен мудрый подход к молодому правительству.
В преддверии саммита СНГ Александр Лукашенко встречался с Владимиром Зеленским. Впечатления у опытного белорусского политика сложились.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И затрагивая вопрос нашего СНГ, хочу сказать о выходе Украины из СНГ. Я был погружен в эту проблему и уговаривал Порошенко: «Не делайте этого, не выходите из СНГ. Если вам не нравится, не приезжайте на наш саммит, но не выходите». Потому что это плохие последствия для Украины.
Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины – он вменяемый, нормальный человек – присутствовал бы сегодня у нас? У него не было бы проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим. Встретиться с президентом России, он сейчас много об этой встрече говорит. Не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас. Не надо торопиться.
Сергей Кизима, заведующей кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси:
В этой ситуации продолжать переговоры с Украиной, пытаться вернуть Украину в Содружество Независимых Государств.
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Александр Лукашенко на саммите стран СНГ: «Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть»
Новости Беларуси. От конфликтов прошлого до нынешних противостояний. Мир в огне, но защищать одну шестую суши от геополитических амбиций призваны сами...
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