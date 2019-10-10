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Александр Лукашенко на саммите стран СНГ: «Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть»

11.10.2019 21:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От конфликтов прошлого до нынешних противостояний. Мир в огне, но защищать одну шестую суши от геополитических амбиций призваны сами государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока не потеряли Украину. Нужен мудрый подход к молодому правительству.

Александр Лукашенко на саммите стран СНГ: «Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть»

В преддверии саммита СНГ Александр Лукашенко встречался с Владимиром Зеленским. Впечатления у опытного белорусского политика сложились.

Александр Лукашенко на саммите стран СНГ: «Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Поддержать почему? Потому что вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть. Но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине. Это будет рассадник уже не национализма. Мы должны посмотреть, что происходит у нас на постсоветском пространстве.

И затрагивая вопрос нашего СНГ, хочу сказать о выходе Украины из СНГ. Я был погружен в эту проблему и уговаривал Порошенко: «Не делайте этого, не выходите из СНГ. Если вам не нравится, не приезжайте на наш саммит, но не выходите». Потому что это плохие последствия для Украины.

Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины – он вменяемый, нормальный человек – присутствовал бы сегодня у нас? У него не было бы проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим. Встретиться с президентом России, он сейчас много об этой встрече говорит. Не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас. Не надо торопиться.

Александр Лукашенко на саммите стран СНГ: «Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть»

Сергей Кизима, заведующей кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси:
Новый президент в Украине – это шанс для Содружества Независимых государств приостановить процесс выхода Украины из этой организации, вполне возможно, обратить их вспять. Естественно, СНГ с Украиной – гораздо более влиятельная, более лучше представленная на мировом пространстве организация, чем без Украины. Естественно, Украина переживает гуманитарный кризис, гуманитарную катастрофу. Украинский кризис не является благом ни для одной из стран СНГ.

В этой ситуации продолжать переговоры с Украиной, пытаться вернуть Украину в Содружество Независимых Государств.

Александр Лукашенко на саммите стран СНГ: «Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть»

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Новости Беларуси. От конфликтов прошлого до нынешних противостояний. Мир в огне, но защищать одну шестую суши от геополитических амбиций призваны сами...
 
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