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«МИР» провел акцию ко Дню матери в минском ТЦ
11.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Все цветы и улыбки – мамам. Телерадиокомпания «МИР» в Беларуси провела акцию в преддверии Дня матери, передает телеканал «МИР 24».
«Такая выездная акция – это здорово. В ней очень много добра, мы вот выносим его в люди. Мы же хотим им поделиться. И вообще так приятно: мамы ходят, улыбаются, получают цветы, это такие настоящие искренние эмоции», – поделились Ведущие утреннего шоу на радио «МИР» Антон Палыч и Алексей Клочков.
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