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«МИР» провел акцию ко Дню матери в минском ТЦ

11.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все цветы и улыбки – мамам. Телерадиокомпания «МИР» в Беларуси провела акцию в преддверии Дня матери, передает телеканал «МИР 24».

Ведущие утреннего шоу на радио «МИР» поздравили посетительниц одного из торговых центров в столице Беларуси. Минчанкам вручили розы и поздравительные открытки с трогательными подписями.

«Для меня это новые ощущения. Я ведь впервые стала мамой и всего первый год, и это очень приятно», – поделилась посетительница ТЦ.

«Такая выездная акция – это здорово. В ней очень много добра, мы вот выносим его в люди. Мы же хотим им поделиться. И вообще так приятно: мамы ходят, улыбаются, получают цветы, это такие настоящие искренние эмоции», – поделились Ведущие утреннего шоу на радио «МИР» Антон Палыч и Алексей Клочков.

Этот праздник в Беларуси отмечают 14 октября. По традиции вручают орден Матери тем женщинам, которые воспитывают пятерых и более детей, а также тем, кто добился выдающихся успехов в профессии.



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Посетительницам торгового центра вручили розы и поздравительные открытки с трогательными подписями.
 
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