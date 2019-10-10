«МИР» провел акцию ко Дню матери в минском ТЦ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все цветы и улыбки – мамам. Телерадиокомпания «МИР» в Беларуси провела акцию в преддверии Дня матери, передает телеканал «МИР 24».



Ведущие утреннего шоу на радио «МИР» поздравили посетительниц одного из торговых центров в столице Беларуси. Минчанкам вручили розы и поздравительные открытки с трогательными подписями.

«Для меня это новые ощущения. Я ведь впервые стала мамой и всего первый год, и это очень приятно», – поделилась посетительница ТЦ.

«Такая выездная акция – это здорово. В ней очень много добра, мы вот выносим его в люди. Мы же хотим им поделиться. И вообще так приятно: мамы ходят, улыбаются, получают цветы, это такие настоящие искренние эмоции», – поделились Ведущие утреннего шоу на радио «МИР» Антон Палыч и Алексей Клочков.