В Гродно пройдет турнир по баскетболу памяти А.И. Дубко

Источник материала: Вороновская газета





Торжественное открытие состоится 18 октября в спорткомплексе УО «Гродненское государственное училище олимпийского резерва» Участие в I туре европейской баскетбольной лиги примут девушки до 17 лет.

Представители баскетбольных стран Европы соберутся на Гродненщине уже в 6-й раз. В этом туре выступят команды из Польши («МТЖ8» г. Познань), Латвии (баскетбольные клубы «ИЛгепе» и «Колибри» г. Рига), России («01опа МВА» г. Москва и «ВС СОР» Санкт-Петербург), а так же из Беларуси (минские «Цмоки» и «РГУОР», гродненская команда «Гроднооблспорт»).

Сам турнир пройдет с 17 по 20 октября на площадках спортивного комплекса УО «Гродненское государственное училище олимпийского резерва» и спортивного комплекса управления спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета (ул. Гагарина, 18/1). Время начала игр в 9.30.

Торжественное закрытие соревнований состоится 20 октября в 13.00.

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