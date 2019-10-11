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Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

11.10.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

Сегодня в Островецком районе прошли демонстрационные учения по реагированию на радиационные аварии. Были задействованы свыше 270 человек и более 40 единиц техники, включая силы и средства МЧС, МВД, Минобороны, Госпогранкомитета, Минздрава, других белорусских ведомств и организаций, а также подразделений госкорпорации «Росатом». Специальные службы отрабатывали различные сценарии, тренировались ликвидировать даже практически невозможные чрезвычайные ситуации. Как это было — в репортаже корреспондентов БЕЛТА.

Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

По легенде учения, на первом блоке Белорусской АЭС случилась запроектная авария, вызванная течью теплоносителя. Произошел выброс радиоактивного пара. В результате загрязнена часть территории Островецкого района. Сценарий заведомо фантастический, отмечают в МЧС. Конструкция реактора, по словам спасателей, не позволяет случиться такой ЧС. Однако подобные учения проводятся раз в два года, это в том числе рекомендация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

Журналистов перед визитом на станцию одевают в специальные жилеты и каски. На объекте можно ходить только в них. Первая точка — учебно-тренировочный центр. Там расположен полномасштабный тренажер пульта управления энергоблоком. Именно на такой пульт изначально поступает информация об аварии. Персонал АЭС демонстрирует свои действия, в защищенном пункте управления противоаварийными действиями начинает работу комиссия по ликвидации ЧС во главе с главным инженером станции. Там же присутствуют руководители цехов, устанавливается связь с Москвой для консультирования.

Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

Инженеры, которые будут управлять ядерным реактором, регулярно тренируются с помощью данного тренажера — он позволяет отработать до 300 сценариев различных возможных и даже невозможных ситуаций на АЭС.

Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

Тренировки на тренажере проходят ежедневно уже четвертый год. «На современных АЭС все автоматизировано. Станции работают в штатном режиме долгие годы. Поэтому человек может легко потерять квалификацию, забыть то, чему его учили. Чтобы этого не произошло, персонал тренируют. Это структурное подразделение Белорусской АЭС очень похоже на учебное заведение. Есть аудитории, парты, доски, мультимедийные системы, тренажеры. И каждый сотрудник, начиная от рядового оператора и даже уборщицы, заканчивая гендиректором, обязан определенное количество учебных часов отработать здесь», — рассказывает начальник отдела информации и общественных связей БелАЭС Эдуард Свирид. Кроме персонала, есть еще и инструкторы с опытом работы на атомных электростанциях. Они следят за действиями операторов, а каждое занятие фиксируется на видео и после анализируется.

Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

Второй пункт находится уже за периметром станции. На въезде автобус встречают вооруженные люди в специальных костюмах и противогазах — охрана БелАЭС. Периметр вокруг объекта огорожен высокими заборами с колючей проволокой, между ними заметно что-то похожее на контрольно-следовые полосы. «Объявлена аварийная обстановка», — раздается предупреждение по громкоговорителям. Охрана направляется в укрытие. После начинается смотр групп персонала, которые участвуют в локализации и ликвидации аварий, дезактивации, санитарной обработке, медобеспечении.

Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе
Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе
Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

Например, задача санитарной дружины численностью в 14 человек (три звена, командир и водитель-связной) — оказание помощи пострадавшим работникам станции. В случае аварии звенья должны передавать травмированных медикам. Группа состоит из добровольцев. «Здесь и работники учебно-тренировочного центра, и бухгалтеры — те, кто не задействован в технологическом процессе. Они все обучены по линии Белорусского общества Красного Креста», — поясняет замначальника отдела ГО и ЧС БелАЭС Михаил Формаго.

Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе
Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

Следующая площадка — склад дизельного топлива для котельной. Там спасатели демонстрируют тушение резервуара с горючим. Начальник Островецкого РОЧС Виталий Рыбак описывает замысел этого этапа учений: «Поступил сигнал, что в условиях радиоактивного заражения местности при грозовом разряде молнии загорелось дизельное топливо». Подъехавшие спасатели тушат резервуар, рядом их коллеги в специальных костюмах замеряют уровень радиации.

Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе
Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

Штатная численность спасателей в части на БелАЭС — 116 человек. «В самом гарнизоне на территории Островецкого района — 264. Этого достаточно, чтобы ликвидировать любую чрезвычайную ситуацию не только на объекте, но и даже в Гродненской области», — отмечает Виталий Рыбак.Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

Подъезжаем к деревне Бобровники. Здесь демонстрируется эвакуация людей. Накануне учений спасатели адресно проинформировали всех жителей деревень в трехкилометровой зоне у АЭС — 183 человека в восьми населенных пунктах. Кстати, все они имеют специальные наборы — индивидуальные аварийные комплекты с препаратом стабильного йода, респиратором, защитным костюмом. В учениях, однако, жители деревень не участвуют — такое решение принято, чтобы не отрывать людей от их дел. Роль сельчан, которых в Бобровниках ровно 80, выполняют учащиеся местного колледжа и курсанты Университета МЧС. Именно они покидают деревню в специальных костюмах, собираются в эвакуационном пункте и уезжают из Бобровников на автобусе, чтобы отправиться в безопасное место.

Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе
Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе
Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

Предпоследний этап учений — самый масштабный. Контрольно-распределительный пункт находится на границе «чистой» и «грязной» зон. На въезде расположились специальная машина военных — аварийный центр «Росатома», пункт радиационного контроля, представленный машиной Госпогранкомитета. Движение транспорта и людей организовано по красному и зеленому условным коридорам. Если условный радиационный фон транспортного средства или человека превышен, то двигаться надо по красному направлению, если все в норме — по зеленому.Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе
Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

Спасателями МЧС, волонтерами Красного Креста и «Росатомом» развернуты палатки. Организованы медицинский приемно-сортировочный пункт и пункт частичной санитарной обработки. К примеру, в одной из палаток статисты — работницы местного райпо — принимают душ, на выходе им выдают чистую одежду. «Готовились с августа. Было четыре тренировочных учения», — рассказала одна из них. В конце дистанции ждал вертолет с медицинским модулем. Условного тяжелого пострадавшего погрузили внутрь.

Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе
Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

Завершающая стадия учения проходит в гимназии №1 Островца. Там находится пункт временного размещения отселяемого населения. У входа дозиметрический контроль ведется с помощью специальной передвижной лаборатории Госпогранкомитета. Проверка одного человека занимает полторы минуты. Внутри привезенных людей снабжают вещами, кормят, при необходимости оказывают психологическую помощь. Есть и возможность связаться с родными.

Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе
Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе
Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

«Сегодня прошли плановые мероприятия, которые показали полную готовность всех сил. Все это делается в рамках, согласованных с МАГАТЭ, и строго по тем правилам, которые нам предписываются. Учения показали, что все службы готовы в случае возникновения внештатных ситуаций принять все меры для устранения ЧС», — отметил по итогам учений заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Учения по реагированию на радиационные аварии провели в Островецком районе

Проводя такие тренировки, Беларусь действует в строгом соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и исходит из безусловной приоритетности вопросов обеспечения безопасности при реализации национальной ядерной энергетической программы. Подобные масштабные учения проводятся в стране уже второй раз — предыдущие прошли в октябре 2017-го.

БелТА
 
 
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Сегодня в Островецком районе прошли демонстрационные учения по реагированию на радиационные аварии. Были задействованы свыше 270 человек и более 40
 
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