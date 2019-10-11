Белорусские дорожники подписали самый крупный контракт в Украине

Белорусское предприятие построит в Ровенской области трассу. Об этом подписан крупнейший на сегодня контракт в сфере дорожного строительства с участием белорусских предприятий в Украине.

Контракт касается участка автодороги в Ровенской области, которая станет частью будущего проекта «Северный обход Ровно», сообщили в компании «Белавтодор-Украина» в Facebook.

Документ заключен между Службой автомобильных дорог и ОАО "Дорожно-строительный трест №2, Гомель", входящим в состав холдинга "Белавтодор".

Белорусы 25 сентября выиграли тендере на строительство автодороги, участниками которого были также турецкая компания Onur и азербайджанская Evrascon. Сумма контракта составляет 745 млн 999 тыс гривен, что почти на 10% меньше стоимости строительства, предусмотренной тендерной документацией. Таким образом, белорусские дорожники сэкономят для украинского бюджета почти 80 млн гривен.

Строительство начнется в этом году и продлится до конца 2020 года.