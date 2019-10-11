Цены – от 3 рублей. В ресторанах Минска появилось «секретное» меню

В 15 ресторанах Минска на Зыбицкой и Революционной появилось специальное меню с «секретными» блюдами. Попробовать комплименты от шеф-поваров предложили Приорбанк и Visa при расчете премиальными карточками.

Меню комплиментов состоит из двух частей – основных блюд и напитков. В каждом заведении разработали по 7 позиций: например, 3 коктейля, закуску, 2 основных блюда и десерт. Каждую позицию из специального меню можно заказать по одному разу за день. Цены на блюда и напитки – заметно ниже, чем в основном меню. Так, в ресторане Feelini тапас с уткой и ростбифом стоит 5 рублей, а ореховый тартар – 3.

Всего в гастро-проекте участвует 15 заведений. Среди них – «Правда», «Бессонница», «На пляже», Leone, «Лес», «Винный шкаф», «Пересмешник», Malt&Hops, Feelini и Bar Duck. «Секретные» блюда также подают в ресторанах «Дом», «Двор», «Пена Дней», «Чайный пьяница» и Ayahusca. В каждом ресторане – свое меню комплиментов.

«Секретное» меню доступно до 31 ноября по карточкам Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite Приорбанка. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо показать карточку официанту. Также можно отсканировать QR-код в самом меню и оформить премиальную карточку по сниженной цене. Коды можно увидеть не только в самих заведениях, но и на улице в районе Зыбицкой и Революционной.