В Беларуси отметят 100-летие УНОВИС первой выставкой Лазаря Хидекеля

12 октября в Беларуси впервые вручат Международную премию имени Лазаря Хидекеля – одного из основателей всемирно известного витебского художественного объединения УНОВИС. Семья знаменитого архитектора специально приехала в Минск из Нью-Йорка, чтобы вручить награду лично, а также анонсировать программу мероприятий к 100-летию УНОВИСа. В феврале 2020 года в Минске откроется первая в Беларуси выставка работ Лазаря Хидекеля, которая станет одной из крупнейших в истории.

Инициатором серии событий выступил Центр белорусско-еврейского культурного наследия и Музей истории Витебского народного художественного училища при поддержке компании А1. Для первой персональной выставки Лазаря Хидекеля в Минск привезут около сотни работ из архива семьи Хидекелей: эскизы космических жилищ, футуристические планы «Города-сада», «Аэрогорода», «Аквагорода», а также уникальные документы УНОВИСа. Накануне 100-летнего юбилея в Музее истории Витебского народного художественного училища пройдет представительная международная научная конференция, посвященной этой дате и истории объединения.

«Имя Лазаря Хидекеля хорошо известно во всем мире. Мы очень хотим, чтобы оно звучало как можно в более широком кругу и в нашей стране, а белорусы гордились им. Выставки его работ проходят в музеях Нью-Йорка, Лондона, Цюриха и других городов мира, но в Беларуси их еще никогда не показывали. Мы счастливы, что при поддержке наших партнеров, компании A1 это наконец произойдет, с участием его семьи, которая долгие годы бережно хранила чудом уцелевший архив Хидекеля и УНОВИС. Сам он говорил, еще в 1920-1930-е годы создавая проекты городов над водой и космических поселений, что будет понят через сто лет. Символично и неслучайно то, что в Беларуси о нем вспомнят именно спустя век, ведь именно на этой земле зародились его инновационные идеи», – прокомментировала основатель Центра белорусско-еврейского культурного наследия Майя Кацнельсон.

Первый супрематический архитектор-новатор, художник, ­яркий представитель авангарда – так описывают Лазаря Хидекеля сейчас. Он родился в Витебске, учился в народном художественном училище у Марка Шагала, Эль Лисицкого и Казимира Малевича. Вскоре Лазарь Хидекель сам стал одним из тех художников, благодаря которым всего за несколько лет – с 1920 по 1923 – этот город превратился в центр мирового авангарда. Он посвятил свою жизнь архитектуре и вошел в историю как человек, опередивший время.

Лазарь Хидекель первым в своих проектах предусмотрел озеленение крыш или необходимость быть готовым к повышению уровня моря, когда об этом еще никто не думал. Чтобы поощрять именно экологические и инновационные решения современных молодых архитекторов, семья Лазаря Хидекеля, которая живет в США, учредила в 2013 году специальную Премию и теперь впервые вручает ее в Беларуси. Для этого в Минск приехал сын Лазаря Хидекеля – всемирно известный архитектор и дизайнер Марк Хидекель с супругой – доктором искусствоведения Региной Хидекель, а также их сыном – архитектором Романом Хидекелем.

«Я очень рад, что имя моего отца и учителя вернулось на родину. Сто лет назад именно здесь группа местных подростков под руководством своих выдающихся учителей – Шагала, Лисицкого, Малевича – создавала новое искусство, которое стало самым радикальным направлением авангарда и повлияло на культуру XX и XXI веков. Из супрематизма выросла не только современная архитектура, но и концептуальное искусство, урбанистика и экологическое мышление, пионером которого был Лазарь Хидекель. Стремление беречь природу и защищать человека есть и в проектах современных архитекторов – именно такой подход мы хотели оценить, когда решили вручать премию», – отметил Марк Хидекель, который продолжает развивать идеи авангарда и супрематизма в своих работах – жилых модулях на Луне, новых типах нью-йоркских небоскребов и мостов.

«Поддержка мероприятий к 100-летию УНОВИС для компании A1 – это возможность подчеркнуть важность достижений этого периода для национальной культуры. Многие инновационные и передовые идеи предложили выходцы из объединения УНОВИС в Витебске еще до того, как что-то подобное было создано в других странах. Поэтому нам кажется особенно важным возвращать это художественное и интеллектуальное наследие в Беларусь, а также напоминать о том, что связывает нашу страну с общемировым культурным контекстом. И мы очень рады, что этот масштабный проект начинается с вручения премии имени Лазаря Хидекеля и визита в Минск его наследников», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании A1 Николай Бределев.

«Еще лет 30 назад в мире не знали имя Малевича, но теперь он и его идеи признаны. Приходит и время Хидекеля. При жизни у него ни разу не было персональной выставки - С конца 1930-х годов на долгие годы его авангардные проекты были забыты и открыты заново только в 1970-е, а он мечтал о ней, готовился и делал записи, которые так и назывались – «К моей выставке». Сейчас музейных кураторов интересуют не только его художественные работы, но и архитектурные проекты городов будущего, в которых человек находится с природой в гармонии. И мы с нетерпением ждем возможности показать их в Беларуси», – добавила Регина Хидекель.

После церемонии вручения Премии семья Хидекелей посетит Витебск, а на следующей неделе Марк Хидекель выступит с лекциями для студентов и практикующих специалистов в рамках программы фестиваля «Архитектурная осень – 2019». Их повторный визит в Беларусь состоится уже в феврале 2020 года накануне открытия выставки.