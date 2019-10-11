Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд в КХЛ

pressball.by . В пятницу, 11 октября, минское "Динамо" продолжило выездную серию, пишет





ЙОКЕРИТ — ДИНАМО — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)





ХЕЛЬСИНКИ. Начало — 18.30.





ЙОКЕРИТ: Ниеми (Калнинс); Лехтонен — Грант — Мяеналанен — Контиола — Мозес; Лоов — Леписте — Иконен — Норман — О'Нилл; Еронен — Кивисте — Савинаинен — Регин — Хаапала; Рясянен — Йоэнсуу — Анттила — Пильстрем.





ДИНАМО Мн: Карнаухов (Толопило); Еременко — Граньяни (А) — Принс — Паре — А.Костицын; Евенко — Готовец — Пулккинен — Шор — Когалев; Эллиотт — Дерябин— Степанов — Демков — Мартынов; Грецкий — Дюков — Китаров — Ковыршин — Павленко.





ШАЙБЫ: 1:0 — Йоэнсуу (7:52). 1:1 — Степанов (Шор, Евенко, 22:52). 1:2 — Когалев (32:56). 2:2 — Савинайнен (46:54). 3:2 — О'Нилл (51:16).





Отмети, до этого «зубры» потерпели два поражения подряд, но набранных до этого очков хватало, чтобы оставаться в зоне плей-офф.