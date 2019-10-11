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Идёт сбор подписей за переименование "Борисов-Арены" в "Капский-Арену"

11.10.2019 21:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте petitions.by идёт сбор подписей за переименование "Борисов-Арены".

Властям предлагается дать ей имя Анатолия Капского, основателя и многолетнего руководителя ФК БАТЭ, который умер больше года назад. Подчеркивается, что все успехи БАТЭ на международной арене и в Беларуси напрямую связаны с деятельностью Капского. Кроме "Капский-Арены" инициаторы просят разрешить установить возле неё памятник Анатолию Капскому, а также предлагают назвать его именем улицу или участок улицы возле стадиона.

Петиция будет отправлена и в Администрацию президента, и в Борисовский райисполком, передает "Еврорадио".
 
 
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На сайте petitions.by идёт сбор подписей за переименование "Борисов-Арены".
 
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