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В Гродно устроили приём для многодетных мам и женщин, воспитавших известных на всю страну детей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно в преддверии Дня матери устроили прием для многодетных мам и женщин, которые воспитали известных на всю страну детей. Это спортсмены, журналисты, юристы и музыканты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это видео со II Европейских игр в Минске стало поводом для ликования всей страны. Белорусские художницы тогда просто влюбили в себя зрителей, вердикт судей – это чистое золото. Но на этом великолепная пятерка не остановилась – по итогу Игр у них два первых места: одна бронза и бесценное счастье родителей.
Мама одной из гимнасток Анастасии Рыбаковой – гродненка Наталья – вспоминает, как сильно переживала тогда за свою девочку в зале «Минск-Арены». Ведь это она, можно сказать, стала «виновницей» спортивной карьеры дочери.
Наталья Рыбакова, мама победительницы II Европейских игр Анастасии Рыбаковой:
С детства в спорте и младший сын Светланы – неоднократный чемпион Беларуси по легкой атлетике, победитель и призер международных марафонов Артем Логиш. Очередной его успех телекамера СТВ засняла совсем недавно – на день города в Минске в полумарафоне спортсмен на дистанции 10 километров добежал до победы первым.
Светлана приехала из агрогородка Цирин Кореличского района. Женщина трудится на свиноводческой ферме. И на вопрос, как вырастить чемпиона, отвечает: нужно приучать к труду.
Светлана Логиш, мама чемпиона Беларуси по легкой атлетике Артема Логиша:
В этом зале также женщины, которые воспитывают приемных детей, и многодетные мамы. Пятерым из них вручен орден Матери. Кстати, в стране теперь мода на большие семьи. Даже цифры статистики говорят: появление третьего ребенка в семье – это уже тенденция.
Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
И дети всей страны уже в поиске лучшего подарка для самого дорогого человека. Ведь до Дня матери остаются считанные дни – праздник совпадает с православным Покровом Пресвятой Богородицы.
Галина Буро, корреспондент:
Мамочка, спасибо за жизнь!
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Новости Беларуси. В Гродно в преддверии Дня матери устроили прием для многодетных мам и женщин, которые воспитали известных на всю страну детей. Это спортсмены,...
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