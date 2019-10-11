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«Люди готовы работать в любой ситуации». На БелАЭС прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

11.10.2019 23:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самый невероятный и фантастический сценарий. На Белорусской АЭС прошли демонстрационные учения по аварии, которая, как уверяют спасатели, нереальна конструктивно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В активной фазе учения было задействовано 270 человек и более 40 единиц спецтехники.

«Люди готовы работать в любой ситуации». На БелАЭС прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

«Люди готовы работать в любой ситуации». На БелАЭС прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

По легенде, на первом блоке АЭС происходит авария. В результате – выброс радиоактивного пара и загрязнение части территории Островецкого района. Кстати, это единственный поворот событий, при котором может потребоваться эвакуация местных жителей. Максимальное время прибытия спасателей на БелАЭС в случае чрезвычайной ситуации – 3 минуты.

Между прочим, пожарная часть была первым объектом, введенным на площадке. У каждого подразделения на случай ЧС своя миссия. Пока спасатели заливали пеной вспыхнувший пожар, сандружины, сформированные из добровольцев и сотрудников станции, оказывали помощь людям. Отработан четкий механизм действий. Ведь нужно знать, где взять средства индивидуальной защиты дыхания, медикаменты, куда отправить пострадавших и где работает временный пункт расселения. Для выезда из «грязных» зон в «чистые» предусмотрели контрольно-распределительные пункты.

«Люди готовы работать в любой ситуации». На БелАЭС прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Учения показали, что все службы готовы в случае возникновения внештатной ситуации принять все меры по устранению этих чрезвычайных ситуаций. Все полностью оснащены, полностью готовы.

«Люди готовы работать в любой ситуации». На БелАЭС прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Несмотря на то что запуска станции еще не было, все силы и средства подготовлены. Люди готовы работать в любой ситуации.

То же самое показали мы и по плану внешней аварии, где сосредоточились силы и средства всех служб: и МЧС, и МВД, и погранкомитета, и здравоохранения, и ряд других. Министерство обороны и население подготовлено. Самое главное, что сегодня органы власти с пониманием к этому вопросу относятся.

«Люди готовы работать в любой ситуации». На БелАЭС прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Мы можем сказать, что это и международное тренировочное мероприятие, чтобы увидели и здесь, и за пределами страны, что все службы работают в штатном режиме. Все необходимые мероприятия выполнены и обеспечиваются необходимые условия по безопасности и строительства, и эксплуатации атомной электростанции.

«Люди готовы работать в любой ситуации». На БелАЭС прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

«Люди готовы работать в любой ситуации». На БелАЭС прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

«Люди готовы работать в любой ситуации». На БелАЭС прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

«Люди готовы работать в любой ситуации». На БелАЭС прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

«Люди готовы работать в любой ситуации». На БелАЭС прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

«Люди готовы работать в любой ситуации». На БелАЭС прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

Операцию «Эвакуация» провели и в близлежащих деревнях, правда, пожилых жителей решили не волновать – их роль сыграли статисты.

Отработку псевдо-ЧП организовали в строгом соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии. И, конечно, исходя из того, что безусловным приоритетом при реализации национальной ядерной энергетической программы является безопасность.

«Люди готовы работать в любой ситуации». На БелАЭС прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

«Люди готовы работать в любой ситуации». На БелАЭС прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

«Люди готовы работать в любой ситуации». На БелАЭС прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

«Люди готовы работать в любой ситуации». На БелАЭС прошли масштабные учения по ликвидации ЧС

Люди в материале: Владимир Кухарев, Владимир Ващенко, Виктор Каранкевич
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Самый невероятный и фантастический сценарий. На Белорусской АЭС прошли демонстрационные учения по аварии, которая, как уверяют спасатели,...
 
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