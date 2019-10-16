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Хозяйства Мстиславщины близки к завершению заготовки кукурузы на силос

11.10.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Хозяйства Мстиславщины близки к завершению заготовки кукурузы на силос. Аграрии осознают всю важность этой сельскохозяйственной кампании, поэтому трудятся добросовестно. Ведь на кону важная задача — обеспечение поголовья крупного рогатого скота качественными кормами на предстоящую зиму.

В ОАО «Октябрь» к уборке кукурузы приступили в конце сентября. Царица полей уродилась неплохая и даёт 340 центнеров с гектара.

Качественные корма, заготовленные из этой ценной кормовой культуры, позволят обеспечить общественному поголовью на фермах сельхозпредприятия сытную зимовку.

Хозяйства Мстиславщины близки к завершению заготовки кукурузы на силос

▪ Олег Лузанов на К-701 ответственно трудится на трамбовке кукурузной массы. Фото Валентины Кравцовой.

По состоянию на 11 октября труженики сельхозпредприятия убрали около 70% площадей и выполнили задание по заготовке кукурузного силоса на 72%. В траншеи, расположенные на МТК Рязанцы, утрамбовано на хранение более 8300 тонн зелёной массы. В среднем за день на хранение закладывается 600-700 тонн кукурузного силоса.

В этом хозяйстве на одну условную голову заготовлено 26,8 центнера кормовых единиц.

Подход к заготовке кормов в хозяйстве основательный и рациональный. Посевы кукурузы в основном сосредоточены вблизи молочно-товарных ферм, где осуществляется трамбовка силоса в траншеи. Это позволяет экономить не только время, но и топливо.

Убирает кукурузу на высокопроизводительном BiG X Михаил Афанасенко, которого заместитель директора ОАО «Октябрь» по основной деятельности Александр Игнатенко охарактеризовал как надёжного и незаменимого механизатора.

На отвозке измельчённой кукурузы в ОАО «Октябрь» ежедневно задействовано 6-7 единиц техники. Трамбовка осуществляется без перерыва. Контролирует этот ответственный участок работы агроном Ирина Халимоненко. Ирина Владимировна следит за соблюдением технологии закладки силосной массы.

Трамбовка поручена опытным механизаторам Ивану Шахову и Олегу Лузанову, которые выполняют эту работу на К-701. Это проверенные и старательные труженики, которым руководство хозяйства доверяет выполнение ответственных сельхозработ.

Техника, на которой они работают, редко подводит своих хозяев. Они относятся к тем механизаторам, которые никогда не выйдут в поле, не проверив её досконально.

Валентина КРАВЦОВА.

 
 
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Хозяйства Мстиславщины близки к завершению заготовки кукурузы на силос. Аграрии осознают всю важность этой сельскохозяйственной кампании, поэтому трудятся...
 
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