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На Наровлянщине прошел семинар с участием председателей Советов депутатов базового уровня

12.10.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

На Наровлянщине прошел семинар с участием председателей Советов депутатов базового уровня

 В рамках его проведения продемонстрирована совместная работа органов местного управления и самоуправления по наведению порядка на земле и благоустройству территорий. В работе семинара приняли участие председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, председатель районного Совета депутатов Алла Науменко, председатель райисполкома Руслан Смирнов.

Посещен ряд объектов, расположенных на территории района, среди которых — Дом пасечника в Тешкове, фабрика «Красный Мозырянин». Гости возложили цветы к памятнику «Памяти отселенных деревень», ознакомились с выставкой техники, используемой для наведения порядка на земле, продукцией, выпускаемой нашими предприятиями и индивидуальными предпринимателями. А еще участники семинара побывали на экспозиции «Пакроўскі кірмаш», где узнали, что такое настоящее наровлянское гостеприимство.

Наталья ЛОПАТИНА, фото Александра АСТАПОВА

Подробности читайте в свежем выпуске газеты.

На Наровлянщине прошел семинар с участием председателей Советов депутатов базового уровня
На Наровлянщине прошел семинар с участием председателей Советов депутатов базового уровня
На Наровлянщине прошел семинар с участием председателей Советов депутатов базового уровня
На Наровлянщине прошел семинар с участием председателей Советов депутатов базового уровня
На Наровлянщине прошел семинар с участием председателей Советов депутатов базового уровня
На Наровлянщине прошел семинар с участием председателей Советов депутатов базового уровня
На Наровлянщине прошел семинар с участием председателей Советов депутатов базового уровня
На Наровлянщине прошел семинар с участием председателей Советов депутатов базового уровня
На Наровлянщине прошел семинар с участием председателей Советов депутатов базового уровня
На Наровлянщине прошел семинар с участием председателей Советов депутатов базового уровня

 
 
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