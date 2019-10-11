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Более 20 работников сферы культуры наградили в Гомельской области

12.10.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Более 20 работников сферы культуры наградили в Гомельской области

 Более 20 работников сферы культуры отмечены наградами на торжестве в колонном зале дворца Румянцевых и Паскевичей в Гомеле. Главные гости сегодняшнего мероприятия - люди, которые обычно сами выступают организаторами праздников и проектов. Это хранители музейных фондов, балетмейстеры, библиотекари, дирижеры, преподаватели, вокалисты, хормейстеры, прибывшие из разных уголков области.

В числе награжденных артист драмы Гомельского областного драматического театра Федор Иванов, которому уже 90 лет. Он отмечен Почетной грамотой Национального собрания за многолетний труд, активную творческую деятельность, развитие национального искусства и вклад в формирование и реализацию социальной политики Гомельской области. Актер поделился с журналистами секретом мастерства: это любовь к профессии, которой был верен всю жизнь. "Наверное, это и помогало мне всегда. Вся моя жизнь посвящена искусству. Профессия очень трудная. Желаю удачи всем, кто служит театру, а также всегда оставаться верными своему делу", - сказал Федор Иванов. С 1954 года он живет и работает в Гомеле. Федор Николаевич признался в безграничной любви к городу и его жителям: "Влюбился в него с первого взгляда и не покидаю уже почти 70 лет. У меня было много возможностей работать на театральных площадках разных стран. Мне не раз предлагали места и роли руководители театров из Казахстана, России, Украины. Но я люблю Гомель, это особенный город, с особенным зрителем. И это не только мое мнение. Всегда очень приятно было слышать такие слова от коллег, которые приезжали в наш город с гастролями".

Юбилейной медали "115 лет профсоюзному движению Беларуси" удостоена генеральный директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля Ирина Пыркова. Отмечена и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кормянского райисполкома Светлана Козлова. 18 лет она посвятила госслужбе в сфере культуры, участница коллектива "Народная душа". "Наша работа очень сложная, но и нужная людям. Прилагаем все усилия, чтобы сохранить историко-культурное наследие района, продумываем интересную концертную программу. И сельский житель, и горожанин должны иметь возможность хорошо отдохнуть после работы. Важно, чтобы люди в свободное время получили удовольствие, вдохновение и зарядились силами на следующий день. А когда выходишь на сцену и в ответ получаешь удовольствие от улыбок и аплодисментов зрителей, то забываешь о той рутинной работе, которая была за кулисами", - отметила Светлана Козлова.

Достижения работников культуры привносят свой вклад в общую копилку региона. В этом году достойное место на областной доске Почета заняли Житковичская школа искусств, областной драматический театр и дворцово-парковый ансамбль. Активно поддерживаются в регионе молодежные начинания. Лучшие из ребят получают поощрения специального фонда Президента. С момента его создания премии получили 459 человек из Гомельской области. Ежегодно облисполком вручает премии 18 лучшим учащимся школ искусств, колледжей и артистам.

Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало пожелала представителям отрасли горящих глаз, вдохновения и достижения новых высот.

Источник, фото: БЕЛТА

 
Теги: Гомель
 
 
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