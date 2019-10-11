Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Алексея Леонова

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)





Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова.

"Ушел из жизни человек поистине планетарного масштаба, внесший неоценимый вклад в освоение Вселенной. Его первый выход в открытый космос стал знаковой вехой в истории космонавтики", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что Алексея Леонова отличали стойкость, незаурядное мужество, беззаветная преданность своему долгу и профессии. "Многогранный талант позволял ему писать удивительные книги и живописные полотна, которые воспевали красоту и ценность родной планеты. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, а его жизненный путь будет примером служения Отечеству для будущих поколений", - подчеркнул Президент.

Источник, фото: БЕЛТА