Аптека будущего открылась в Волковыске

Источник материала: Новости Волковыска

В пятницу центральная района аптека № 136 Волковыска приняла первых посетителей в обновленном торговом зале.

В присутствии работников аптеки и горожан представителями вертикали и руководством областной «Фармации» была перерезана красная ленточка и присутствующие смогли оценить новшества и удобства аптеки.

В зале введена в работу электронная очередь. Нововведение позволяет не только регулировать поток посетителей, но и больше внимания уделить для конфиденциальной беседы при покупке лекарств.

Сейчас система «Электронная очередь» позволит гостям аптеки не тратить время в ожидании, а не спеша побродить по залу, изучая ассортимент, самостоятельно проконтролировать артериальное давление или просто отдохнуть в комфортабельном уголке.























