Источник материала: Новости Волковыска

Государственная программа приватизации и акционирования предприятий, которая развернулась в Беларуси в 90-е гг., привела к образованию самых различных акционерных обществ. Порой это довольно неординарные предприятия, которые вряд ли возникли бы при других обстоятельствах, пишет Экономическая газета.

Многие такие предприятия не исчезли в результате реорганизации или банкротства, а чудесным образом дожили до наших дней и продолжают работать по сей день, напоминая своим существованием нам, белорусам, про другой путь развития нашей страны – тот, по которому она, к сожалению, не пошла.

Можно ли стать акционером «Белоруснефти»

Это крупный холдинг, который занимается геологической разведкой, добывает нефть и газ, производит нефтепродукты и реализует их через фирменную сеть АЗС. Предприятие позиционирует себя как государственное, однако в его структуру входят два акционерных общества с физическими лицами в составе акционеров – ОАО «Пуховичинефтепродукт» и ОАО «Лиданефтепродукт». Эти предприятия объединяют заправки, которые работают под брендом «Белоруснефть» в соответствующих районах. Удивительно, но эти акционерные общества в 2000-е гг. не вошли в областные РУП и сохранили первоначальную организационно-правовую форму. Конечно, основным собственником предприятий является ГПО «Белоруснефть», но долю миноритарных акционеров небольшой назвать нельзя – 19,5% и 26,6% соответственно.

По итогам 2018 г. в ОАО «Пуховичинефтепродукт» дивиденд на акцию составил 5,84 руб. при цене покупки 13 руб. (историческая цена сделок купли-продажи) дает 45% годовых доходности по этой бумаге. В следующем году предприятие ждет дальнейшее сокращение маржи по нефтепродуктам (минимум на 1%), что приведет к снижению рентабельности продаж и чистой прибыли. Руководство предприятия намерено компенсировать потерю в доходах за счет дальнейшего развития торговли сопутствующими товарами и сокращения операционных расходов.

В ЖЭС за дивидендами

В 90-е гг. приватизировали не только предприятия сферы торговли, производства и оказания бытовых услуг. В Волковыске успели акционировать даже ЖЭС, который в форме акционерного общества работает до сих пор – ОАО «ЖЭС г. Волковыска». Основная доля акций предприятия (63,83%) принадлежит государству, остальные акционеры представлены преимущественно физическими лицами. Такое большое количество миноритарных акционеров объясняется тем, что предприятие участвовало в программе по обмену акций на ИПЧ «Имущество», и многие жители Волковыска при обмене чеков выбирали эти акции. И неудивительно: предприятие прибыльное и выплачивает дивиденды. Прибыль высокой не назовешь – 19 тыс. руб. по итогам 2018 г. и 30 тыс. руб. годом ранее. Но даже этой небольшой суммы хватило, чтобы каждый акционер получил дивиденды 0,19 руб. на одну акцию.

Входной билет в ВПК

Все белорусские предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом (ВПК), находятся в собственности государства. За исключением ОАО «Пеленг» – компании, занятой производством наукоемкой оптико­электронной продукции, преимущественно используемой в военной промышленности.

Принадлежность к сегменту hardware, тесная связь с ВПК и космическими программами делают эту компанию уникальной, не имеющей аналогов на белорусском рынке. Последние 2 года предприятие имеет более 220 млн руб. выручки, а его операционная рентабельность превышает 50%. Чистая прибыль компании в расчете на акцию по итогам 2017 г. (наилучший год за последние три) достигла 2900 руб., собственный капитал – 8695 руб., дивиденд – 600 руб.

В 2018 г. финансовые показатели ОАО «Пеленг» снизились: выручка составила 142 млн руб. против 225 млн руб. годом ранее, чистая прибыль – 53,53 млн руб. против 127,46 млн в 2017 г. Пропорционально уменьшились дивиденды – с 600 руб. в 2017 г. до 244,57 руб. за отчетный год.

Несмотря на это, акции данного предприятия остаются желанным приобретением для многих инвесторов.

Денег больше, чем у «Беларуськалия»

ОАО «Брестгазоаппарат» – предприятие, которое производит газовые и электрические плиты, встраиваемую технику и воздухоочистители под торговой маркой Gefest. Продукция предприятия не просто хорошо знакома потребителю на территории всего СНГ. Согласно отчету ПАО «Газпром Бытовые системы» продукция предприятия занимает 46% российского рынка газовых плит. Помимо России кухонная техника Gefest экспортируется в Украину, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Молдову, Лат­вию, Эстонию. На долю экспорта приходится 80% выручки предприятия.

Акционерами предприятия являются ПАО «Газпром» (51%), Госкомимущество (31%) и физические лица (18%). «Брестгазоаппарат» также платит дивиденды, размер которых порой превосходит значение чистой прибыли на акцию: источником выплаты становится свободный денежный поток компании.

Другая особенность предприятия – значительная денежная позиция. На 31 декабря 2018 г. денежные средства и эквиваленты по финансовой отчетности предприятия составили 75,3 млн руб. (334 руб. на 1 акцию). Это значительно больше, чем у других «денежных» организаций: ОАО «Беларуськалий» (68,8 млн руб.) и ОАО «Пеленг» (49,8 млн руб.).

Какой путь выберет Беларусь

Несмотря на то что в Беларуси не сформировался полноценный фондовый рынок, многие предприятия, созданные в процессе приватизации и акционирования, продолжают работать, получают прибыль, выплачивают дивиденды. Очень часто такие АО – это истории мирного сосуществования государства и миноритарных акционеров, которые могли бы стать примером частно-государственного партнерства, отправной точкой для переосмысления отношений к собственности, государственному имуществу, приватизации, защите прав акционеров. Все зависит от выбора исходной точки зрения. Приватизация и акционирование – благо для общества, или наше будущее – в преобладании государственной собственности. Хочется верить, что не все еще потеряно и Беларусь найдет новые точки для роста.